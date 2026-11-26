A havazás és a téli viharok lassíthatják a repülőterek működését, a járatok indulása pedig több időt vehet igénybe, ha egyszerre több repülőgép jégtelenítésére van szükség. A Wizz Air és partnerei összehangoltan készülnek a téli időszakra, hogy a kedvezőtlen időjárási körülmények a lehető legkisebb fennakadást okozzák a járatok üzemelésében és az utasok utazási terveiben. A légitársaság sikeres nyári szezont zárt: 2026 áprilisa és szeptembere között 23 százalékkal több járatot üzemeltetett, mint az előző év azonos időszakában, miközben jelentősen kevesebb járatot törölt.

A Wizz Air összehangolt felkészüléssel várja az év végi csúcsidőszakot/Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A Wizz Air felkészült az ünnepi csúcsidőszakra

„Sokan azért kelnek útra az év végén, hogy szeretteikkel tölthessék az ünnepeket, mások egy napfényes úti célon pihennék ki az év fáradalmait. Tudjuk, mennyire fontosak ezek az alkalmak. Kollégáink felkészültek az ünnepi csúcsidőszakra, partnereinkkel pedig azon dolgozunk, hogy utasaink biztonságosan és időben megérkezzenek. Szeretnénk, ha mindenki nyugodtan indulhatna útnak, az ünnepek alatt azonban sajnos az adathalász csalók is aktívabbak. Ezért arra kérünk mindenkit, hogy fokozott körültekintéssel kezelje a gyanús üzeneteket, különösen azokat, amelyek bankkártya- vagy bankszámla-adatokat kérnek, és ne kattintson az azokban szereplő hivatkozásokra" – mondta Radó András, a Wizz Air kommunikációs igazgatója.

Hozzátette:

„Az utazással kapcsolatos ügyintézés legbiztonságosabb módja a hivatalos WIZZ-mobilalkalmazás vagy a wizzair.com weboldalon elérhető WIZZ-fiók használata. A beszállás során néhány egyszerű szabály betartásával az utazók maguk is hozzájárulhatnak a járatok pontos indulásához. Ezúton is köszönjük együttműködésüket”.

Fokozott óvatosságra int a Wizz Air az adathalász üzenetekkel szemben

Az ünnepi időszakban utasok milliói kelnek útra, amit az adathalász csalók is igyekeznek kihasználni. A Wizz Air nevével, logójával és arculati elemeivel visszaélve rendszeresen küldenek hamis e-maileket és SMS-eket, valamint tesznek közzé megtévesztő közösségi média-bejegyzéseket, hogy személyes és fizetési adatokhoz jussanak. Az üzenetekben gyakran ingyenes repülőjegyeket, utalványokat vagy visszatérítést ígérnek, máskor sürgős foglalásmódosításra hivatkoznak. Céljuk, hogy a címzetteket olyan hamis weboldalakra irányítsák, amelyeken bankkártya-adataik, jelszavaik vagy egyéb személyes adataik megadására kérik őket.