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Eldőlt, nem kap új autópályát a kormánytól az ötvenezres vidéki nagyváros: a tiszás parlamenti képviselő elmagyarázta, miért döntöttek így – a nyomvonal nem vethető fel komolyan

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Élesen bírálta a Fidesz-frakció Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter M76-oshoz kapcsolódó bejelentését. Nagy Bálint szerint a kormány egy korábbi fejlesztést próbál saját eredményeként bemutatni, ráadásul az eredeti elképzelésnél kisebb műszaki tartalommal. A Tisza képviselője erre azzal reagált, hogy Zalaegerszeg gyorsforgalmi bekötésének megoldatlansága az előző kormány öröksége, az új kabinet pedig más nyomvonal előkészítését kezdi meg.
VG
2026.11.09, 07:31
Frissítve: 2026.11.09, 07:32
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Folytatódik a politikai adok-kapok az M76-os gyorsforgalmi út körül. Mint a Világgazdaság megírta, Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter a Keszthely térségében tervezett közlekedési fejlesztésekről számolt be. A bejelentésre Nagy Bálint fideszes országgyűlési képviselő reagált, aki szerint a kormány egy korábban megkezdett beruházást mutat be saját teljesítményeként, ráadásul a Lázár János előző közlekedési miniszter által bejelentetthez képest visszavágott műszaki tartalommal, ami érinti a zalaiakat. Erre most megérkezett a tiszás képviselő válasza.

autópálya, Balaton, M76, zalai
A Fidesz szerint a zalai fejlesztés azt mutatja, hogy a vidéken spórol a kormány (képünk illusztárció)
Fotó: kormany.hu

A Fidesz szerint csökken a műszaki tartalom a zalai fejlesztésben

A Fidesz-frakció közleményében azt állította, hogy a Tisza-kormány a zalai fejlesztéseken takarékoskodik. Nagy Bálint szerint természetes elvárás lenne a korábban megkezdett és előkészített beruházások folytatása, a mostani bejelentés azonban szerinte visszalépést jelent.

A politikus arra hívta fel a figyelmet, hogy a korábbi elképzelések szerint 2×2 sávosra tervezett keszthelyi fejlesztés a legutóbbi bejelentés alapján már csak 2×1 sávos formában valósulna meg.

Nagy Bálint ezt a vidéki beruházások visszafogásának példájaként értékelte, és a mohácsi útfejlesztéseket is párhuzamba állította az üggyel.

A Fidesz-frakció álláspontja szerint elfogadhatatlan a fejlesztések műszaki tartalmának csökkentése, mivel a vidéki térségeknek nem kevesebb, hanem több beruházásra lenne szükségük.

A képviselő azt is kifogásolta, hogy Vitézy Dávid olyan projektet jelentett be, amelynek előkészítése még az előző kormány idején kezdődött.

A Tisza szerint az előző kormány nem oldotta meg Zalaegerszeg bekötését

A kritikára Nagy Márta, a Tisza országgyűlési képviselője Facebook-bejegyzésben válaszolt. Közlése szerint a kormány egy gyorsabb és közvetlenebb közúti kapcsolat előkészítéséről döntött Zalaegerszeg számára, a 760-as út irányába.

A politikus szerint a korábbi tervek az M76-os teljes kiépítésével számoltak, a Kis-Balatonon átvezető nyomvonal azonban környezetvédelmi problémákba ütközött. Állítása szerint a beruházást Lázár János 2022-ben leállította.

Nagy Márta úgy fogalmazott, hogy a kormányváltás idejére 

  • nem állt rendelkezésre sem megfelelően kijelölt nyomvonal, 
  • sem előkészített terv Zalaegerszeg gyorsforgalmi bekötésére. 

A Nagykanizsa felé vezető kapcsolat lehetősége korábban felmerült, de a képviselő szerint ehhez sem készültek tervek, és az útvonal lassabb lenne a 76-os irányába tervezett megoldásnál.

A Tisza politikusa szerint ezért az új elkerülő előkészítése jelenti a leggyorsabb megoldást. Ez azonban a képviselő értékelése, amelynek alátámasztásához a lehetséges nyomvonalak és a beruházások előkészítettségének összehasonlítása szükséges.

Új közlekedési stratégiában vizsgálják a korábbi terveket is

Nagy Márta tájékoztatása szerint a Tisza-kormány új Nemzeti Közlekedési Stratégiát készít, amelyben a korábban felmerült valamennyi elképzelést megvizsgálják, így a meglévő 76-os út további fejlesztésének lehetőségét is.

A képviselő közlése szerint az új beruházás előkészítését a stratégia elkészültéig sem halasztják el. A fejlesztés a tervek szerint Keszthely és Hévíz mellett Zalaegerszeg közlekedési kapcsolatain is javíthat.

A vita két lényeges kérdés körül forog: milyen műszaki tartalommal valósul meg a most bejelentett beruházás, illetve milyen lehetőségek maradtak Zalaegerszeg gyorsforgalmi bekötésére az előző kormányzati ciklus végére. Ezek megítéléséhez a politikai nyilatkozatok mellett a konkrét műszaki tervek, engedélyek és megvalósítási határidők ismerete szükséges.

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