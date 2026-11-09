Eldőlt, nem kap új autópályát a kormánytól az ötvenezres vidéki nagyváros: a tiszás parlamenti képviselő elmagyarázta, miért döntöttek így – a nyomvonal nem vethető fel komolyan

Folytatódik a politikai adok-kapok az M76-os gyorsforgalmi út körül. Mint a Világgazdaság megírta, Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter a Keszthely térségében tervezett közlekedési fejlesztésekről számolt be. A bejelentésre Nagy Bálint fideszes országgyűlési képviselő reagált, aki szerint a kormány egy korábban megkezdett beruházást mutat be saját teljesítményeként, ráadásul a Lázár János előző közlekedési miniszter által bejelentetthez képest visszavágott műszaki tartalommal, ami érinti a zalaiakat. Erre most megérkezett a tiszás képviselő válasza.

A Fidesz szerint a zalai fejlesztés azt mutatja, hogy a vidéken spórol a kormány (képünk illusztárció)

Fotó: kormany.hu

A Fidesz szerint csökken a műszaki tartalom a zalai fejlesztésben

A Fidesz-frakció közleményében azt állította, hogy a Tisza-kormány a zalai fejlesztéseken takarékoskodik. Nagy Bálint szerint természetes elvárás lenne a korábban megkezdett és előkészített beruházások folytatása, a mostani bejelentés azonban szerinte visszalépést jelent.

A politikus arra hívta fel a figyelmet, hogy a korábbi elképzelések szerint 2×2 sávosra tervezett keszthelyi fejlesztés a legutóbbi bejelentés alapján már csak 2×1 sávos formában valósulna meg.

Nagy Bálint ezt a vidéki beruházások visszafogásának példájaként értékelte, és a mohácsi útfejlesztéseket is párhuzamba állította az üggyel.

A Fidesz-frakció álláspontja szerint elfogadhatatlan a fejlesztések műszaki tartalmának csökkentése, mivel a vidéki térségeknek nem kevesebb, hanem több beruházásra lenne szükségük.

A képviselő azt is kifogásolta, hogy Vitézy Dávid olyan projektet jelentett be, amelynek előkészítése még az előző kormány idején kezdődött.

A Tisza szerint az előző kormány nem oldotta meg Zalaegerszeg bekötését

A kritikára Nagy Márta, a Tisza országgyűlési képviselője Facebook-bejegyzésben válaszolt. Közlése szerint a kormány egy gyorsabb és közvetlenebb közúti kapcsolat előkészítéséről döntött Zalaegerszeg számára, a 760-as út irányába.

A politikus szerint a korábbi tervek az M76-os teljes kiépítésével számoltak, a Kis-Balatonon átvezető nyomvonal azonban környezetvédelmi problémákba ütközött. Állítása szerint a beruházást Lázár János 2022-ben leállította.