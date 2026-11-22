Neves elemzőtől kapott váratlan kritikát Magyar Péter és a Tisza-kormány: a vagyonadó egy létező probléma rossz megoldása, de aki bírálni meri, „egy nagyon gonosz ember"
A vagyonadót és a kata visszavezetését, annak módszerét is bírálta a 444 podcastjában vasárnap Zsiday Viktor. Az ismert közgazdász szakmai szempontból mindkét intézkedést károsnak vagy rosszul kivitelezettnek tartja a magyar gazdaság számára.
A kata újbóli bevezetését az elemző feleslegesnek és károsnak látja, még ha tudja is, hogy ez a Tisza egyik választási ígérete volt. Emlékeztet arra, hogy a korábbi kivezetésében a költségvetési kényszer mellett komoly szerepe volt annak is, hogy a rendszeren sok volt a kiskapu: „nem tudom számszerűsíteni, hogy ez a katát alkalmazók negyede, harmada vagy fele volt, de azt gondolom, hogy egy igen szignifikáns része az adójogilag visszaélt ezzel." Zsiday úgy látja, hogy az új szabályozásban is megmarad a lehetőség a hagyományos munkaviszonyok „átkatásítására”, amivel egyesek adót spórolhatnak meg, amit kifejezetten igazságtalannak tart "a többiekkel szemben, akik ezt nem tudják megcsinálni."
A műsorban szó volt a vagyonadóról is, Zsiday egyetért azzal az alapvető céllal, hogy a vagyonos réteget jobban be kell vonni a közteherviselésbe, hiszen Magyarország az elmúlt évtizedekben gyakorlatilag adóparadicsomként működött a leggazdagabbak számára. „Mindenki érti, hogy az elmúlt 10–15 évben azért Magyarországon a vagyonosak számára egy adóparadicsom volt. (...) nem kellett adózni gyakorlatilag a befektetései jövedelme után, 9 százalékos nyereségadó volt, olcsón ki tudtad venni az osztalékot."
A vagyonadót mégis „egy létező problémának egy rossz megoldásának" tartja.
Legnagyobb kifogása, hogy ha a működőtőkét is bevonják az adóalapba, azzal a magyar tulajdonú közép- és nagyvállalatokat hozzák versenyhátrányba a külföldiekkel szemben. Példaként említi, hogy "most egy magyar vállalkozás, aki mondjuk Szegeden működtet egy gyárat, és magyar tulajdonosa van, annak egy nagyobb adóterhe van, mint hogyha annak egy szerb tulajdonosa van vagy osztrák".
Hangsúlyozta, hogy a fentiek mellett a vagyon pontos összeszámolása és az adó beszedése adminisztratíve is „borzasztó nehéz lesz".
Zsiday szerint ugyanezt a bevételt sokkal egyszerűbben és versenysemlegesen be lehetett volna szedni, ha egyszerűen felemelik mindenki számára a társasági adó kulcsát 15 százalékra, vagy egy-két meglévő adókulcson módosítanak: „ugyanannyi vagy még több pénzt be lehetne szedni a magyar vagyonosoktól egy adókulcs-módosítással vagy két adókulcs-módosítással, és nem lenne belőle vita."
Úgy véli, nyilvánosságban szinte lehetetlen konstruktívan kritizálni ezt a két intézkedést. A közvélemény szemében mindkét adónem támadhatatlan, hiszen az emberek többsége úgy gondolja, hogy „akinek van egymilliárd forintja, annak minden rendben van az életével, és az igenis fizessen be már tízmilliót".
A vagyonadó egy létező probléma rossz megoldása, de aki kritizálni meri, „egy nagyon gonosz ember"
Aki mégis szakmai alapon bírálja a vagyonadót vagy a katát, az Zsiday szerint a közvélemény szemében „egy nagyon gonosz ember", akit azonnal a „csilliárdosok pártjára" sorolnak. Emiatt úgy látja, a közbeszéd állapota miatt a jövőben inkább fel is hagy az ilyen jellegű kritikák megfogalmazásával: „az elején azt gondoltam, hogy így konstruktív kritikával lehet ezeket, de nem lehet, nem megy."