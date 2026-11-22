A vagyonadót és a kata visszavezetését, annak módszerét is bírálta a 444 podcastjában vasárnap Zsiday Viktor. Az ismert közgazdász szakmai szempontból mindkét intézkedést károsnak vagy rosszul kivitelezettnek tartja a magyar gazdaság számára.

Vagyonadó: nem jó eszközhöz nyúltak Magyar Péterék Fotó: AFP

A kata újbóli bevezetését az elemző feleslegesnek és károsnak látja, még ha tudja is, hogy ez a Tisza egyik választási ígérete volt. Emlékeztet arra, hogy a korábbi kivezetésében a költségvetési kényszer mellett komoly szerepe volt annak is, hogy a rendszeren sok volt a kiskapu: „nem tudom számszerűsíteni, hogy ez a katát alkalmazók negyede, harmada vagy fele volt, de azt gondolom, hogy egy igen szignifikáns része az adójogilag visszaélt ezzel." Zsiday úgy látja, hogy az új szabályozásban is megmarad a lehetőség a hagyományos munkaviszonyok „átkatásítására”, amivel egyesek adót spórolhatnak meg, amit kifejezetten igazságtalannak tart "a többiekkel szemben, akik ezt nem tudják megcsinálni."

A műsorban szó volt a vagyonadóról is, Zsiday egyetért azzal az alapvető céllal, hogy a vagyonos réteget jobban be kell vonni a közteherviselésbe, hiszen Magyarország az elmúlt évtizedekben gyakorlatilag adóparadicsomként működött a leggazdagabbak számára. „Mindenki érti, hogy az elmúlt 10–15 évben azért Magyarországon a vagyonosak számára egy adóparadicsom volt. (...) nem kellett adózni gyakorlatilag a befektetései jövedelme után, 9 százalékos nyereségadó volt, olcsón ki tudtad venni az osztalékot."

A vagyonadót mégis „egy létező problémának egy rossz megoldásának" tartja.

Legnagyobb kifogása, hogy ha a működőtőkét is bevonják az adóalapba, azzal a magyar tulajdonú közép- és nagyvállalatokat hozzák versenyhátrányba a külföldiekkel szemben. Példaként említi, hogy "most egy magyar vállalkozás, aki mondjuk Szegeden működtet egy gyárat, és magyar tulajdonosa van, annak egy nagyobb adóterhe van, mint hogyha annak egy szerb tulajdonosa van vagy osztrák".

Hangsúlyozta, hogy a fentiek mellett a vagyon pontos összeszámolása és az adó beszedése adminisztratíve is „borzasztó nehéz lesz".