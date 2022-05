2020 decemberében a Forbes elvégzett egy felmérést, amiben a legnagyobb esport vállalatok értékét vizsgálták meg.

Az azóta eltelt időben a tíz legnagyobb csapat összértéke elérte a 3,5 milliárd dollárt, ez 46 százalékkal több mint a 2020-as felmérésben volt.

Ez egyrészt magyarázható a pandémiás időszakkal, mivel a bezártság hónapjaiban sokan találtak rá az esportra. Másrészt az is látszik, hogy a sikeres esport csapatok más vállalkozásokkal ötvözik a tevékenységüket, mivel az iparágon belül nagyon nehéz profitot termelni.

Fotó: JONATHAN NACKSTRAND / AFP

Az egyik esport óriás, a FaZe Clan, ami arról híres, hogy számos zenész és zeneiproducer és kiadó is a befektetői között van tavaly októberben bejelentette, hogy összeolvad a B. Riley Principal 150 Merger Copr. nevű céggel és az így létrejövő értékük elérheti az egymilliárd dollárt. A Forbes értékelése szerint a FaZe esport- és szórakoztatóipari vállalat a cég által jelzett 650 millió dollár helyett nagyjából 400 milliót érhet jelenleg, de ez is több mint 30 százalékos növekedés 2020 végéhez képest. Az összehasonlítás érdekében hozzá lehet tenni, hogy

a FaZe a visszafogott becslésekkel együtt is annyit ér, mint a Miami Marlins baseball csapat, vagy a Detroit Red Wings jégkorong csapat.

A nagy mértékű növekedés azt jelzi, hogy az esport-ágazat az elmúlt évek stagnálása után most ismételten nagy mértékű bővülésnek indult.

A Forbes listája szerint a jelenleg legértékesebb esport vállalkozás a TSM, ami 2020 decemberéhez képest

32 százalékkal 540 millió dollárra tudta feltornázni az értékét.

A második helyre a 100 Thieves került, ami egyben a legnagyobb növekedést tudta felmutatni. Az előző felméréshez képest 142 százalékkal ér többet a cég, összesen 460 millió dollárt.

Az impozáns eredmények ellenére az iparágon belül jelentős problémák húzódnak meg, ami elriaszthatja a befektetőket a további támogatásoktól. A FaZe tavaly októberi eget rengető értékelése mellett látni lehetett, hogy a cég lefelé módosította az előrejelzését. Ezután a cég 36,9 millió dolláros nettó veszteséget könyvelt el 2021-ben.

A FaZe példáját ki lehet terjeszteni az iparág többi szereplőjére is. Hiába nőtt az értékük nagy mértékben, ez a növekedés nem az epsort ágazatoknak, hanem az egyéb tevékenységeknek köszönhető.

A bevételszerzés továbbra is a fő kihívás szó szerint minden esport csapat számára

– mondta Bobby Sharma, magántőke-befektető, az Electronic Sports Group tanácsadó cég ügyvezető partnere.

Ebben a szakaszban a legtöbben egy labirintusban próbálnak eligazodni és néhányan a hörcsögkeréken ragadtak. Az biztos, hogy egyelőre senki nem találja a kiutat

– folytatta a szakember.

Fotó: LUCAS BARIOULET / AFP

Mindezek ellenére a z esportban hatalmas lehetőségek rejlenek. A Newzoo játékadatokkal foglalkozó cég áprilisi jelentése szerint globális a globális esport közösség

az idén eléri az 532 millió főt, amiből 261 millió rajongó havonta többször is fogyaszt esport tartalmakat.

Összehasonlításképpen az idei Super Bowl átlagosan 112 millió nézőt vonzott az NBC Universal adatai szerint.

Ami ezzel a felméréssel a probléma, hogy hiába a rendkívül magas nézőszám, ezt nem lehet ráhúzni kollektíven az esportra.

Az iparágon belül az egyes játékok között minimális az átjárás, vagyis a League of Legends rajongói nem valószínű, hogy Call of Duty versenyt fog nézni. Ezt ahhoz lehet hasonítani, hogy a hagyományos sporton belül is van aki labdarúgást, és van aki kosárlabdát néz. A másik probléma, hogy jelenleg az esport versenyek között hatalmas a fluktuáció, a csapatoknak pedig jól kell belőni, hogy melyik játékra specializálódjanak. Példaként lehet felhozni az elmúlt évek egyik legnépszerűbb játékát az Overwatchot, aminek a versenyeibe a cégek 20 millió dollárt fektettek, de a játék nézettsége azóta jelentősen bezuhant.

Egy másik jelentős problémakör, hogy nagyon nehéz az esporton belül közvetítésért, vagy a másodlagos piacból profitot termelni.

A legtöbb versenyt továbbra is a Twitch vagy a Youtube közvetíti, ami a nézettségből fakadó bevételeket be is nyeli.

Ráadásul miközben egy labdarugó csapat mezek és egyik merchandise termékek forgalmazásával nagymértékű bevételt tud szerzeni, addig az esport csapatok nem tudnak a játékon belül saját tartalmat gyártani, mivel a játékok különböző kiadókhoz tartoznak. Példaképpen a foci nem tartozik semmilyen cég tulajdonába. Ezzel együtt a kiadások egyre nőnek. A tehetséges játékosok csillagászati összeget kérnek el, hogy egy csapatot erősítsenek, például

egy feltörekvő Valorant játékos akár havi 30 ezer dolláros fizetést is elkérhet az iparági bennfentesek szerint.

Ezeknek a problémáknak egy részét megoldhatják a jövőben a blokklánc technológiák és az NFT-k, illetve a metaverzum. A játékokon belül a csapatok ezekkel a technológiákkal kiadhatnak saját virtuális termékeket, amikből bevételük származhat, ráadásul ezek a termékek a metaverzumon belül külön értékkel jelenhetnek majd meg. Az egyes játékok metaverzumon belüli összekapcsolódásával ki lehet majd hasítani egy szeletet a kiadók kizárólagos hatalmából, ami új lehetőségeket kínálhat az esport fenntarthatóvá válásához.