Törökországon keresztül menthetik meg az ukrán gabonát

Szergej Lavrov és a török külügyminiszter, Mevlüt Çavuşoğlu a tárgyalás után közös sajtótájékoztatót tartott, ahol ismertették az eddigi eredményeket – írta meg az ABC News. A cél egy olyan megállapodás létrehozása, amely lehetővé teszi, hogy Ukrajna a Fekete-tengeren keresztül a globális piacokra exportálhassa a gabonáját. A fokozódó élelmiszerválság miatt ez a kérdés egyre égetőbb lesz.

Becslések szerint 22 millió tonna gabona ragadt Ukrajnában a háború miatt.

A probléma megoldásában Ukrajna, Törökország és Oroszország mellett az ENSZ is aktív szerepet vállal. Az ukrán termények exportjára négy lehetséges forgatókönyv is van. Ezek közül a legvalószínűtlenebb a Fehéroroszországon keresztül történő vasúti szállítás. Ezt az útvonalat a Nyugat és Ukrajna sem tudja elfogadni Minszk háborús érintettsége miatt. Nyugat felé irányulhat a Dunán keresztül történő folyami áruszállítás, illetve a lengyel, magyar és román vasútvonalak, ezek a lehetőségek viszont csak korlátozott mértékben elérhetők, így nem garantálnak hatékony megoldást. Oroszország számára a legkedvezőbb az azovi-tengeri kikötők használata lenne. Mariupolon és Bergyanszkon keresztül teljes egészében Moszkva felügyelhetné a kivitelt – értelemszerűen ezt Kijevnek nehéz lenne elfogadni. A legvalószínűbb megoldás Odessza lehet, ahonnan a Fekete-tengeren keresztül Törökországba szállíthatnák a gabonát, s onnan visszacsatornáznák a terményeket a világpiacra.

Fotó: Evrim Aydin / Anadolu Agency via Getty Images

A Reuters arról írt, hogy Szergej Lavrov Ankarában kijelentette, az Odesszán keresztül történő szállítás elfogadható Moszkva számára, de feltételeik is vannak. Egyrészt fenntartják a jogot, hogy ellenőrizzék a kikötőben megforduló hajókat, nehogy titkos fegyverszállítmányokat vigyenek Ukrajnába. Emellett felszólították Kijevet, hogy a Fekete-tengeren hánykolódó aknákat halásszák ki, mielőtt a szállítmányok elindulnak.

Ukrajna nem tudja elfogadni az orosz feltételeket, és kételkedik benne, hogy Törökország képes lenne menedzselni a szállítmányokat. Ankara vállalta, hogy biztosítja a biztonságos útvonalakat Odesszából Törökországba, ám az ukrán gabonakereskedők szakszervezetének elnöke, Szerhij Ivascsenko szerint ehhez kevés Ankara kapacitása és egyedül nem tudja majd garantálni a szállítmányok biztonságát. Emellett Ivascsenko arról is beszélt az online gabonakonferencián, hogy a térség megtisztítása az aknáktól 2-3 hónapot is igénybe vehet, még akkor is, ha a török és román haditengerészet besegít a munkába.

Szergej Lavrov arról is beszélt, hogy Oroszország részéről nincs több kötelezettség a gabonaexport biztosítására, mivel már minden szükséges lépésről gondoskodott.

Készek vagyunk garantálni az ukrán kikötőket elhagyó és a Boszporusz felé tartó hajók biztonságát. Ebben török kollégáinkkal is együttműködünk. Már csak az kell a probléma megoldásához, hogy az ukránok kihalásszák az aknákat a tengerből, vagy biztonságos folyosókat jelöljenek ki, és elindítsák a szállítmányokat

– mondta Lavrov.

Az orosz külügyminiszter arról is beszélt, hogy az oroszok által csak különleges katonai hadműveletnek nevezett akció a terveiknek megfelelően halad.

Hozzátette, a béketárgyalásokat újra kell kezdeni, és azt sem zárta ki, hogy Vlagyimir Putyin és Volodimir Zelenszkij között tárgyalások indulhassanak el.