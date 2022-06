A kriptovaluták növekvő népszerűségét és a körülöttük kialakult hírverést igyekeznek kihasználni a kiberbűnözők egy új csalástípussal, amely a likviditásbányászathoz kötődik – derül ki a Sophos elemzéséből. A csalók nem túl kreatívak, amikor áldozataikat célba veszik, egész egyszerűen direkt üzenetekkel keresik meg a kiszemelteket a Twitteren, a WhatsAppon, a Telegramon vagy egyéb közösségi platformon keresztül. Ártalmatlan csevegést kezdeményeznek a likviditásbányászatról, hogy „megpuhítsák” célpontjaikat, majd ha ezt sikerül, a következő szintre léptetik az átverést.

Egyetlen Twitter-üzenetből származó interakciók vezettek a Sophos vizsgálatához, amely több likviditásbányászati csaló társaságot is felfedezett. A likviditásbányászat a kriptovaluta-alapú befektetés egyik formája a decentralizált pénzügyi rendszerben (DeFi), amely még akkor is bizonytalan és bonyolult, ha legitim. Maguk a befektetések mögött meghúzódó stratégiák is összetettek, valamint a DeFi-hálózat blokkláncába ágyazott „okosszerződéskódon” kívül nincs más szabályozás – ezt a kódot pedig sokan még akkor sem tudják könnyen értelmezni, ha nyilvánosan közzéteszik azt. Továbbá hiány van megbízható információkból is az új befektetők számára arról, hogy miként működnek ezek a hálózatok.

„E kockázatok ellenére a likviditásbányászat a legújabb kriptovaluta-befektetési őrület, ám ezen tényezők miatt a csalók számára is tökéletes platformot biztosít arra, hogy kihasználják azt. Arra számítunk, hogy a likviditásbányászat kriptobűncselekmény sajnos folytatódik, még nem érte el a tetőpontját. Több százmillió dollár forog kockán” – mondta el Sean Gallagher, a Sophos senior fenyegetéskutatója.