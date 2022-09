Moszkva, ukrán csapás alatt, elismerte: kivonulnak Izjumból

Igaznak bizonyultak azok a elentések és közösségi média posztok, amely szerint átütő eredményt ért el az északi fronton az ukrán ellentámadás: az orosz erőket kivonják a kelet-ukrajnai Harkiv megyei Balaklija és Izjum települések körzetéből, és Donyec megyébe csoportosítják át.

Fotó: Scott Olson / Getty Images

Ezt az orosz védelmi minisztérium szóvivője, Igor Konasenkov vezérőrnagy közölte a TASZSZ orosz hírügynökség jelentése szerint.

Konasenkov szerint az átcsoportosítást az elmúlt három napban hajtották végre, miközben elterelő akciókkal vezették félre az ellenséget.

Nagy erejű tűztámadást intéztek, a légierő, a rakéta- és a tüzréségi csapatok részvételével, az ellenség ellen, annak megelőzésére, hogy az orosz csapatok károkat szenvedjenek

- mondta a szóvivő.

Az ukrán források eközben gyors előrenyomulásról számoltak be. A napok óta zajló és az orosz csapatokat is meglepő erősségű ukrán ellentámadás az északi fronton is tetőpontjára ért, amikor is ukrán források szerint sikerült visszafoglalni a stratégiai fontosságú ukrán várost, Izjumot – posztolta a Twitteren a Visegrád24 már órákkal az orosz bejelentés előtt.

A bejegyzés szerint az ukrán hadsereg csapatai Izjum mellett Kupjanszk, Liman és Szvjatohirszk településeket is visszafoglalták.

A Twitteren futótűzként terjednek a fotók és videók arról, hogy az ukrán erők visszafoglalták az Oroszországgal közvetlen vasúti kapcsolatban álló, az orosz erők utánpótlása szempontjából fontos Harkiv megyei Kupjanszkot, aztán pedig a szintén kulcsfontosságú Izjum határáig jutottak. Azt, hogy a város elesett volna, egyelőre nem erősítették meg más hírforrások.

Azt, hogy a várost komoly támadás érte, azután az orosz források is megerősítették. A TASZSZ-nak a Harkiv megyei orosz katonai és polgári hatóságra hivatkozó jelentése szerint folyik Izjum lakosainak kimenekítése Oroszország területére, és a hatóság vezetője, Vlagyiszlav Szokolov szerint a városban nagy a pusztítás, igen súlyos a helyzet - írta az MTI. Kupjanszk elfoglalása azt jelentené, hogy orosz katonák ezrei rekednek a fontvonalon utánpótlás nélkül - írta a magyar hírügynökség.



Az egyik visszafoglalt faluban, Hrakovéban a Reuters brit hírügynökség munkatársa kiégett járműveket látott az orosz invázió jelképének számító Z felirattal, valamint szemetet és lőszereket az oroszok által sebtében kiürített állásokban - írta az MTI.

Natalja Gumenyuk, a dél-ukrajnai katonai parancsokság szóvivője szombaton helyi újságírókkal közölte, hogy az ukrán hadsereg húsz kilométernyire, máshol ennél is mélyebben hatolt be a déli front több övezetében a februári támadás óta orosz kézen lévő területekre.