Sok európai gazdaságnak rendkívüli szárazsággal kellett megküzdenie tavaly nyáron:

2023 júliusában Franciaország, Spanyolország, Olaszország és Portugália egyes részein többször is 40 Celsius-fok fölé szökött a hőmérséklet. A tikkasztó hőség és az erős szelek miatt pedig Európa-szerte erdőtüzek pusztítottak.

Fotó: Robert Harding via AFP

Az Európai Szárazságmegfigyelő Intézet szerint augusztus elejére a rekkenő hőség és a csapadékhiány az Európai Unió területének csaknem kétharmadát aszályba taszította,

Magyarországon is az egyik legforróbb nyár volt a tavalyi, de az extrém forróság az olívaolaj-termelőket sújtotta leginkább.

A Nemzetközi Olívatanács adatai szerint Spanyolország a világ legnagyobb olívaolaj-termelője, tavaly a világ kínálatának több mint kétötödét adta, de Görögország, Olaszország és Portugália szintén a jelentős termelők közé tartozik. A fogyasztók már most is többet fizetnek az olívaolajért, a kiskereskedelmi árak az Európai Unióban 14 százalékkal nőttek tavaly júliusig, az árak azonban tovább emelkedtek a következő hónapokban is.

Andalúzia, Spanyolország legdélibb régiója, a világ olívaolajának körülbelül egyharmadát adja, a térségben pedig már megszokottá vált, hogy 40 Celsius-fok fölé megy az átlaghőmérséklet.

A tavalyi termésnek körülbelül 20 százaléka elpusztult. A térségben megtermelt olajat üvegeként nagyjából 3,7 euróért árulták (mostani áron 1500 forintért), a növekedés 30 százalékos a 2021-e s árakhoz képest.

„Úgy tűnik, az idén nem fogjuk tudni minden eddigi olajunkat polcon tartani, de azért lesz miből válogatni” – közölte az Igazioliva Bolt, amely olívaolaj-kereskedelemmel foglalkozik. A vállalkozás szerint 17 éves működésük eddigi legnehezebb éve 2023 lesz, mert a mediterrán térségben tapasztalt szélsőséges aszályos időjárás húsz éve nem látott rekordalacsony termést eredményezett; a termelők pánikszerűen áraznak, sokat emelnek, néha hetente egyre magasabb árakat küldve.

Attól félünk, az olívaolaj az ára miatt az idén luxuscikké válik

– közölte a magyar cég.