Az amerikai médiában szándékosan terjesztenek félrevezető információkat az Északi Áramlat gázvezeték elleni szabotázsakciókról – mondta az Egyesült Államokban működő orosz nagykövetség miniszteri tanácsosa. Andrej Ledenev szerint ezekkel a hazugságokkal az USA egyértelműen meg akarja zavarni a felrobbantott gázvezetékek körüli nyomozás menetét.

Fotó: MTI / AP / Dán fegyveres erők

A diplomata elmondta, hogy többek között a The New York Timesban jelentek meg olyan cikkek, amik a valóság elferdítését célozták, és szerinte gyanús, hogy ezek az írások milyen gyorsan söpörtek át az egész amerikai sajtón.

A cikk azonnal zöld utat kapott, és egy szempillantás alatt bejárta az egész médiát. Ez meglehetősen gyanús annak a tudatában, hogy a Pulitzer-díjas Seymour Hersh vonatkozó cikkét milyen hevesen próbálták elhallgattatni

– mondta. Hozzátette, hogy az USA-t mosdató cikkek minden fenntartás nélkül megjelenhetnek, a kormányzat viszont ellenáll annak, hogy egy átfogó és független vizsgálat indulhasson az energetikai infrastruktúra ellen elkövetett terrortámadások ügyében – írta meg a TASZSZ.

A diplomata úgy véli, minden arra utal, hogy az amerikai hatóságoknak rejtegetnivalójuk van.

Kiemelte azt is, hogy az Egyesült Államok már korábban is fenyegette az Északi Áramlat vezetékeket, a felrobbantásuk után pedig nyíltan élvezte az ebből fakadó hasznot. Ledenev azt nem tette hozzá, hogy a vezetékek a robbantáskor már nagyjából egy hónapja nem üzemeltek, és előtte is csak csökkentett mennyiségben érkezett rajtuk keresztül a gáz Európába.

Ezzel együtt kifejtette, hogy

a gyanús körülmények sokkal érthetőbbé válnak, ha felidézzük, hogy Oroszország és Európa kölcsönösen előnyös együttműködése mindig is szálka volt Washington szemében.

Kijelentette azt is, hogy országa nem bízik az amerikai hírszerzésben, és minden névtelenül kiszivárogtatott információt szándékos félrevezetésként értékel. Hozzátette, hogy Oroszország minden követ meg fog mozgatni, hogy a végére járjon az ügynek.

A Ledenev által említett The New York Times-cikkben a lap névtelen forrásokra hivatkozva írta meg, hogy az amerikai hírszerzésnek eddig nem sikerült azonosítani a támadás elkövetőit, de nem zárják ki annak a lehetőségét, hogy a vezetékeket egy az ukrán kormánnyal valamilyen kapcsolatban álló nem hivatalos csoport hajthatta végre.

A Die Zeit német lap arról írt, hogy a német nyomozók azonosították a hajót, amit a támadáshoz használhattak.