Már gyerekek szimulálják, hogy mit tesz velünk a klímaváltozás

Az egy dolog, hogy az egyre szélsőségesebb időjárás és főleg a nagyobb és hosszabban tartó hőségek formájában már a saját bőrünkön érezzük a klímaváltozás negatív hatásait, de a szakmai becslések szerint a helyzet a jövőben csak még rosszabb lesz. Az ettől való félelemnek, a tüneteknek pedig már összefoglaló neve is van: ez a klímaszorongás, ami ugyancsak egyre nagyobb méreteket ölt világszerte. De lehet tenni ez ellen is – Magyarországon is vannak jó példák.

Egyre ijesztőbb, ezért egyre többekből vált ki szorongást a klímaváltozás / Fotó: GettyImages

A hónap közepén a Budapesti Corvinus Egyetemen konferenciaszimulációban foglalkoztak a klímaváltozás témájával.

A COP29 klímastratégiai szerepjáték egy innovatív egyetemi kurzus záróeseménye volt, amely kilenc egyetemen fut a CEMS nemzetközi menedzsment-mesterképzés részeként – Magyarországról egyedül a Corvinus a tagja.

A fővárosunkba érkezett csaknem 150 hallgató 53 országot, illetve négy civil szervezetet képviselve

játszotta el a nemzetközi klímaváltozási keretegyezmény (UNFCCC) 29. konferenciáját (Conference of the Parties, COP), amire a valóságban az esztendő végén Bakuban kerül majd sor.

A szimulált tárgyalások során a hallgatók feladata az volt, hogy a személyes elkötelezettségüket félretéve képviseljék a szerepüket, ami egyes országok esetében éppen a fosszilis tüzelőanyagok további felhasználása melletti kiállást jelentette. Ez már csak azért sem lehetett számukra könnyű, mert olyannyira elkötelezettek a klímavédelem iránt, hogy az utazással járó karbonkibocsátás csökkentése érdekében sokan vonattal érkeztek Budapestre, ami Rotterdamból például 17 órát jelentett a kétórás repülőjárattal szemben.

2025-ben tetőznie kellene a kibocsátásnak, 2050-re nullára csökkennie

Az eseményt Botos Barbara, az Energiaügyi Minisztérium klímaügyekért és klímadiplomáciáért felelős utazó nagykövete nyitotta meg. Elmondta, hogy az üvegházhatású gázok kibocsátását globálisan évi 2 tonna/fő szintre kellene szorítanunk ahhoz, hogy elérjük a 1,5 Celsius-fokos célkitűzést, ehhez képest egy Budapest–New York repülőút önmagában 1,68 tonnányi kibocsátás. Ennél is lesújtóbbak a következő adatok:

Magyarország jelenlegi éves kibocsátása 6 tonna/fő,

az Egyesült Királyságé 17 tonna/fő,

az Egyesült Arab Emírségeké 50 tonna/fő,

eközben Afrika átlaga csak 0,2 tonna/fő.

A legtöbben repülő helyett vonatttal érkeztek a szimulált klímakonferenciára / Fotó: Budapesti Corvinus Egyetem

A mostani szimulációs eredmények kibocsátáscsökkentés terén kimagaslóak lettek a 2023-ban, Dubaiban megtartott valós klímacsúcshoz képest: a résztvevők felkérték a fejlett országokat kibocsátásuk 2025-ig való tetőzésére, és a globális zéró kibocsátás legkésőbb 2050-ig elérésére – ezáltal nagy valószínűséggel elérhető lenne a legfeljebb 1,5 Celsius-fokos melegedés.

A fosszilis és megújuló energiákról kevésbé ambiciózus célkitűzéseket tudtak elfogadni.

„Kifejezetten értékes eredmény, hogy a megállapodás új területeken is biztat közös vállalásokra, így az üvegházhatású gázok egyéb elsődleges forrásai kapcsán, például a mezőgazdaságban” – értékelt Steve Kennedy, a Rotterdam School of Management, Erasmus University docense. Hozzátette: a valós egyezményekhez képest a diákok jelentősen több erőteljes, kötelező vállalást jelentő terminológiát alkalmaztak.

Összefogással csökkenthető a klímaszorongás

Más szempontból közelítette meg a témát a K&H inkubátorprogramja, amely keretében egy 60 lelkes fiatalból álló önkéntes csapat kifejlesztett egy applikációt, amellyel a reményei szerint csökkenthető a klímaváltozás negatív hatásaitól való félelem, összefoglalóan a klímaszorongás.

Erre még Takács Péter, a Belügyminisztérium egészségügyért felelős államtitkára is kitért a nekünk adott nagyinterjújában, megjegyezve, hogy a problémát felvették a július 1-én kezdődő magyar EU-elnökség programtervébe.

Több észak- és nyugat-európai országban aggasztó mértéket öltött a klímaszorongás, például Finnországban a 18–45 év közötti nők 43 százaléka mondja, hogy már a mindennapi életére és döntéseire is hatással van

– mondta Takács Péter, aki idézte az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szakigazgatóját is, ami szerint a kialakult helyzetben „nem csak azt kell elmondani, hogy rossz a helyzet, hanem azt is, hogy van remény.”

Az előrejelzések szerint egyre több ilyen kép készülhet a jövőben / Fotó: Shutterstock

A K&H inkubátorprogramjának közleménye szerint a szakemberek szerint az egyik legfontosabb lépés, hogy szélesítsük ismereteinket a klímaváltozásról és annak hatásairól. Feltételezhetnénk, hogy e tájékozódás csak növeli az aggodalmakat, de valójában minél több információval rendelkezünk, annál inkább megismerjük a környezetbarát alternatívákat, és be tudjuk építeni a mindennapjainkba.

Erre szolgál a már letölthető beeco-alkalmazás.

Elkölthető valutára váltható a környzettudatosság

Az applikáció feltérképezi azon vendéglátóhelyeket, boltokat, kölcsönzőket, szervizeket, amelyek környezettudatosak – ezáltal is csökkenhet a klímaszorongás.

Egy integrált, játékos és könnyen kezelhető platform, amely egy helyen gyűjti össze az edukatív tartalmakat

– mondta Hegedűs Kristóf, a beeco alapítója. Kifejtette, hogy a terveik között szerepel az ökolábnyom kiszámítása, illetve közösségi funkciók beépítése, hogy a felhasználók együtt, összefogva is tehessenek egy zöldebb, fenntarthatóbb jövőért.

Sőt, létrehoznának egy valutát is, ami akkor keletkezik, amikor környezettudatos lépést teszünk. Ezt a valutát a térképen lévő partnereknél lehet majd kuponok formájában elkölteni.