Végtelen történet: rekordösszegű katonai csomagot kap Ukrajna

Ukrajna katonai támogatásának újabb mérföldkövéről döntöttek az európai országok, amikor 21 milliárd eurónyi új segélycsomagot jelentettek be a NATO brüsszeli központjában tartott tanácskozáson. A Németország által biztosított 11 milliárd euró önmagában is kiemelkedő, de az Egyesült Királyság által koordinált további 450 millió fontos csomag is jelentős mértékben növeli a Kijevnek szánt támogatás végösszegét. A légvédelem, a drónhadviselés és a tüzérségi eszközök fejlesztésének indoka került előtérbe a támogatási döntéseknél.

21 milliárdos támogatást kap Ukrajna

Ukrajna támogatása Európa kezében van

A brüsszeli találkozón 50 nemzet védelmi miniszterei vettek részt, köztük a német Boris Pistorius és a brit John Healey is, akik meghatározó szerepet vállaltak a csomag összeállításában.

Pistorius elmondta, hogy Németország 2029-ig 11 milliárd eurót biztosít Ukrajna számára, különösen a tüzérségi támogatásra összpontosítva.

A német csomag 100 ezer lövedéket, 25 gyalogsági harcjárművet, 15 harckocsit, 100 földi megfigyelőrendszert és 120 hordozható légvédelmi eszközt tartalmaz. Emellett Berlin négy IRIS-T légvédelmi rendszert és 300 rakétát is küld.

A brit csomag 450 millió font értékű, amelyből 350 milliót közvetlenül az Egyesült Királyság biztosít, a maradékot Norvégia adja az Egyesült Királyság által vezetett Nemzetközi Alap részeként.

A csomag része több százezer drón, páncéltörő aknák és a korábban szállított járművek karbantartására szánt 160 millió font is. Healey szerint a támogatás egyértelmű üzenet Oroszország felé:

Fokoznunk kell az erőfeszítéseinket, hogy elrettentsük az orosz agressziót azzal, hogy folyamatosan erősítjük Ukrajna védelmét.

Miközben az Egyesült Államok nélkül is rekord ütemben áramlik a nyugati katonai és pénzügyi segély Ukrajnába, az európai uniós vezetők a háborúban álló ország gyorsított felvételét sürgetik az Európai Unióba, ami további hatalmas költségekkel járna.

Ezért üzente Orbán Viktor, hogy Ukrajna a mély kérdés, a vámháború taktika

A miniszterelnök szerint több fontos ágazatnak is súlyosan árthat, ha Ukrajnát felveszik az Európai Unióba. Az orosz–ukrán háború első három évében Magyarországot mintegy 9100 milliárd forint költség sújtotta, családonként több mint kétmillió forintos kiadás.

A drónoké a főszerep a frontvonalakon

Healey beszámolója szerint az orosz erők az év első három hónapjában tízezer siklóbombát dobtak le Ukrajna területére, valamint naponta száz támadó drónt indítottak.

A mi számításaink szerint a harctéri áldozatok 70–80 százalékát már drónok okozzák

– mondta a brit védelmi miniszter. Ezért a legújabb segélycsomag kiemelt része a dróntechnológia, amelyet tömegesen szállítanak Kijevnek. Az elhangzottak alapján a támogatások célja nemcsak az azonnali katonai szükségletek kielégítése, hanem a hosszabb távú védekezési képességek megerősítése is. Pistorius úgy fogalmazott:

Ukrajna erős hadsereget igényel, és csak ez vezethet igazságos és tartós békéhez a tárgyalások során.

A távollévő Egyesült Államok, a vezető Európa

Az Ukrajna Védelmi Kontakt Csoport (UDCG) tanácskozásait hagyományosan az amerikai védelmi miniszter vezette, de Donald Trump elnökké válása óta Európa vette át a vezető szerepet. Pete Hegseth amerikai védelmi miniszter ezúttal csak online csatlakozott az üléshez. Pistorius ezzel kapcsolatban azt mondta:

Ez nem prioritás kérdése, hanem időbeosztásé.

Hozzátette: A legfontosabb, hogy részt vett. Rustem Umerov, Ukrajna védelmi minisztere, aki személyesen volt jelen Brüsszelben, megköszönte Európának, hogy átvette a biztonsági segítségnyújtás vezetését, és úgy fogalmazott:

A részvétel azt jelenti, hogy az Egyesült Államok továbbra is mellettünk áll.

Diplomáciai próbálkozások és harctéri realitás

Miközben a szövetségesek újabb támogatásról döntöttek, az Egyesült Államok különmegbízottja, Steve Witkoff ismét Moszkvába utazott, hogy tűzszüneti megállapodást sürgessen.

A Kreml szóvivője, Dmitrij Peszkov jelezte: Vlagyimir Putyin fogadja az amerikai küldöttet, de „áttörésre nem érdemes számítani”.

A harctéren eközben fokozódik a feszültség. Oroszország védelmi minisztériuma azt állítja, hogy csapatai elfoglalták Zsuravka falut, Ukrajna északi határvidékén, Szumi térségében. Hivatalos ukrán megerősítés erről egyelőre nem érkezett. Volodimir Zelenszkij elnök korábban arról beszélt, hogy mintegy 67 ezer orosz katona sorakozott fel Szumi környékén egy esetleges támadásra készülve.

Megint dől a külföldi pénz a háborús Ukrajnába, de honnan?

