Friedrich Merz és Keir Starmer kétoldalú védelmi egyezményt kötött a NATO mellé

Friedrich Merz német kancellár és Keir Starmer brit miniszterelnök közösen jelentette be, hogy országaik a jövőben kölcsönös katonai segítségnyújtásban állapodtak meg egy esetleges fegyveres támadás esetén. Emellett az egyezmény lefedi az energiapolitikai, gazdasági és migrációs területeket is, azzal a céllal, hogy szorosabbra fűzzék a német–brit kapcsolatokat – számol be róla Magyar Nemzet . Mindkét ország a NATO (Észak-atlanti Szerződés Szervezete) tagja, amely három hete erősítette meg csúcstalálkozóján a tagok kölcsönös védelmének elvét.

Friedrich Merz és Keir Starmer Londonban írta alá az egyezményt

A megállapodás értelmében a két ország úgy tekint a másikat ért külső támadásra, mintha azt saját népük ellen hajtották volna végre, és ennek megfelelően cselekszenek, akár katonai eszközökkel is. Németország és az Egyesült Királyság a közös hadgyakorlatok és a fegyverrendszerek fejlesztése terén is együttműködik.

Merz kancellár megerősítette, hogy Németország tovább növeli katonai kiadásait, és 2029-re a GDP 3,5 százalékát fordítja védelmi célokra.

A szerződés azonban nem csupán katonai természetű. A két ország közötti együttműködés a tudományos kutatásokat és a kereskedelmi együttműködést is erősíti. A migrációs fejezet külön figyelmet kapott. A felek fellépnek az embercsempészet ellen, és megkönnyítik a polgárok mozgását a Brexit utáni új helyzetben. Többek között egyszerűsödik a brit utasok beléptetése a német repülőtereken, és könnyebb lesz a német iskolai csoportok londoni látogatása is. A német fél „barátsági szerződésként” hivatkozik az egyezményre, amely a Brexit okozta törések helyrehozását is célozza.

Starmer szerint „ez az első ilyen léptékű kétoldalú szerződés az Egyesült Királyság és Németország között, két nagy modern európai nemzet között”, és „közös célokat és értékeket fejez ki”.

A dokumentum 17 konkrét projektet tartalmaz, amelyek „valódi eredményeket” hoznak majd. A brit kormányfő hozzátette, hogy a megállapodás „több mint 200 millió fontos új beruházást” generál az Egyesült Királyságban, például az Északi-tenger energiahálózatának fejlesztése és egy új vasúti összeköttetés megvalósítása révén. Merz kancellár szerint a szerződés fő vezérfonala a biztonság, amely „átszövi az egész dokumentumot”, és amely alapján erősítik a NATO keleti szárnyán végzett közös tevékenységeket, valamint az Északi-tenger védelmét is. Zárásként úgy fogalmazott, hogy „valóban egy új fejezet kezdetén állunk”, és a megállapodás célja, hogy „népeink szabadságát, biztonságát és jólétét szolgálja”.