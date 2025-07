Durva harcok kezdődhetnek az exek közt Hulk Hogan hatalmas vagyonáért

Július 24-én, 71 éves korában halt meg Hulk Hogan, minden idők egyik legismertebb pankrátora, aki nemcsak a ringben volt sztár, hanem filmes, sőt vállalkozói karriere is figyelemre méltó. Hulk Hogan a befektetések, készpénzszámlák és vállalkozások mellett egy 18 millió dolláros kastélyt is birtokolt a floridai Clearwaterben, halála előtt pedig létrehozott két vagyonkezelői alapot is. A sztár tulajdonába tartozott számos floridai vállalkozás, mint például a Hogan’s Beach Shop és a Hogan’s Hangout, valamint saját sörmárkája, a Real American Beer. A birkózásból, valóságshow-kból, filmszereplésekből és árucikkekből származó évtizedes bevétellel együtt nem meglepő, hogy hagyatéka halála után a találgatások középpontjába került.

Hulk Hogan a 2010-es, Égessük le David Hasselhoffot című műsorban, a Sony Pictures stúdiójában, Kaliforniában Getty Images via AFP/Kevin Winter

Hulk Hogan testesítette meg a klasszikus amerikai hőst – erős, igazságos és legyőzhetetlen

A The U.S. Sun szerint Hogan harmadik felesége, a 49 éves Sky Daily, várhatóan a floridai törvények szerint a férfi vagyonának legalább 30%-át örökli majd. A pár mindössze két évig volt házas, de a helyi jogszabályok így is garantálják neki a házastársi részesedést, függetlenül attól, hogy mi szerepel (vagy mi nem szerepel) a végrendeletben.

Viszont a tény, hogy Hulk Hogan harmadik házastársa a hatalmas vagyon legalább egyharmadát örökli majd, komoly ellentéteket szülhet a pankrátor volt feleségeivel és lányával. Főleg úgy, hogy még az is kérdéses, hogy a fennmaradó vagyonból Hogan gyermekei és korábbi házastársai jogosultak-e egyáltalán bármire is. Hiszen ha az örökség a bíróság elé kerül, nemcsak a családtagok fognak küzdeni érte, hanem a vagyonkezelői alapban nem szereplő összeg a hitelezők számára is kiszolgáltatott. És figyelembe véve Hogan különféle vállalkozásait okkal feltételezhető, hogy adósságok is lehetnek.

Hogan korábban Linda Claridge-dzsel volt házas, akivel két gyermeke született, Brooke és Nick. Ez a házasság 26 évig tartott, majd egy évtizedes kapcsolat következett Jennifer McDaniel-lel, amely 2021-ben ért véget. Sky Daily jógaoktató, röviddel ezután lett a harmadik felesége.

