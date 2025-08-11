Áll a bál az Adidas háza táján

A vita középpontjában álló szandált, az „Oaxaca Slip-On”-t az amerikai tervező, Willy Chavarria tervezte az Adidas Originals számára. A lábbeli vékony bőrpántokkal rendelkezik, amelyeket olyan stílusban fontak össze, amely kétségtelenül másolja az oaxacai zapotec őslakos közösségek hagyományos motívumait. A különbség mindössze annyi, hogy a Mexikóban használt lapos bőrtalp helyett az Adidas cipők vastagabb, sportcipő-talppal rendelkeznek.

Claudia Sheinbaum mexikói elnök felszólította az Adidast, hogy vonják vissza a cipőmodellt / Fotó: EYEPIX

Az Adidas elismerte a „kulturális kisajátítás” tényét

A helyi tisztviselők a dizájnt „kulturális kisajátításnak” nevezték, amely sértheti a mexikói törvényeket.

Az Associated Press beszámolója szerint az Adidas már aznap levélben válaszolt a mexikói hatóságoknak, amelyben többek közt kifejezték sajnálatukat az eset kapcsán, és kártérítést is ígértek az őslakosoknak. Emellett Willy Chavarria amerikai divattervező is bocsánatot kért. Hozzátéve, hogy „mélységesen sajnálja”, hogy nem dolgozott együtt az oaxacai közösséggel a tervezésen.

A lábbeli promóciós képeit azóta már eltávolították a márka közösségi média fiókjairól is.

A mexikói kormány korábban már nyújtott be panaszt a Zara tulajdonosa, az Inditex és a Louis Vuitton ellen is, amiért a globális ruházati márkák szerintük a hagyományos, helyi dizájnokat másolják. A mostani eset kapcsán, pedig további jogi reformokat ígértek a mexikói kézműves termékek védelmére. Mexikóban a kézműipar kulcsfontosságú gazdasági ágazat, amely mintegy félmillió embernek biztosít munkahelyet országszerte. Az iparág az olyan államok, mint Oaxaca, Jalisco, Michoacán és Guerrero bruttó hazai termékének körülbelül 10%-át teszi ki.

