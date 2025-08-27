Egy ketyegő időzített bombára ülünk, ha a bozóthús illegális kereskedelme folytatódik

A bozóthús (bushmeat), vagyis a vadon élő állatok orvvadászok általi legyilkolásából származó hús növekvő kereskedelme, valamint fogyasztása több okból is katasztrófához vezethet. Nigéria Vadvédelmi Társaságának tanulmánya szerint a városi nigériaiak több mint kétötöde mondja, hogy az elmúlt évben evett bozóthúst, ami majdnem kétszerese a 2018-as számnak. Bár a bozóthús értékesítése hivatalosan tilos az országban, szinte minden város piacán nyíltan folyik. A növekvő kereslet által vezérelve a nigériai vadászok pedig ma már gyakorlatilag minden vadon élő állatot lelőnek, amellyel találkoznak: vemhes nőstényeket, fiatal egyedeket és veszélyeztetett fajokat egyaránt. A 200 millió lakosú Nigéria bozóthús iránti étvágya egy ketyegő időzített bomba, amely nemcsak hogy felgyorsítja a vadon élő állatok populációinak összeomlását, de különböző járványok kitörését is okozhatja.
Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) jelentése szerint az elmúlt évtizedben megjelent fertőző betegségek háromnegyede állatoktól származott. A WHO és más nagyobb csoportok szerint például a 2014-es nyugat-afrikai ebolajárvány valószínűleg Guineában kezdődött, miután az első áldozat családja vírust hordozó denevéreket evett. Egyes kutatók szerint pedig a Covid–19-et okozó koronavírus valószínűleg szintén vadon élő állatokról terjedt át az emberekre egy vuhani (Kína) piacon, ahol az első eseteket 2019 decemberében jelentették.
„Ez nem csak helyi egészségügyi probléma, ez potenciális közegészségügyi vészhelyzet” – nyilatkozta a Bloombergnek Ushakuma Anemga, a Nigériai Orvosi Szövetség alelnöke. A szokásos gyakorlatok, mint például a szabadtéri henteskedés, a védőfelszerelések és az állatorvosi szűrések hiánya pedig még veszélyesebbé teszik a helyzetet.
A Világbank becslése szerint a bozóthús illegális kereskedelme világszerte évi 7,8-10 milliárd dolláros üzlet, ezzel a kábítószer-, az ember- és a fegyverkereskedelem után a negyedik legjövedelmezőbb bűnözői vállalkozás.
Vadhúst Afrika valamennyi Egyenlítő környéki piacán árulnak, ha nem a pultról, hát a pult alól. A kínálatban tonnányi bivalyhús, elefánthús, aligátorok, antilopok és pitonok, valamint emberszabású majmok – csimpánzok, bonobók és gorillák – húsa is megtalálható, de madarak és denevérek is áldozatul esnek, ha éppen rájuk bukkannak az orvvadászok. Az üzlet virágzik: olyan nagyvárosokban, mint Los Angeles, Toronto vagy Párizs, havonta 6 ezer kilogramm illegálisan elejtett vad húsa kerül forgalomba.
Ha az ENSZ és a kormányok nem lépnek fel határozottan a jelenség ellen, a térség legtöbb kis és nagy testű emlőse, számtalan madárfaj és hüllő az elkövetkezendő tíz-húsz évben kipusztulásra van ítélve, ráadásul bármikor kitörhet egy új világjárvány.
