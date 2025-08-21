Deviza
Brad Pitt
Hollywood
ingatlanpiac

Eladósorba került Brad Pitt nemrég kirabolt luxusvillája

A színész pár héttel ezelőtt, épp a Forma–1-es filmjét promotálta külföldön, amikor négy férfi tört be a pazar rezindenciába, amelyet még 2023-ban vett meg 5,5 millió dollárért.
VG
2025.08.21, 13:16
Frissítve: 2025.08.21, 13:30

Brad Pitt számos pazar ingatlannal rendelkezik a nyugati parton, így lesz hol aludnia akkor is, ha sikerül túladnia azon a Los Angeles-i luxusházán, amelyet nemrég raboltak ki.

Brad Pitt. Fotó: TMZ.com
Brad Pitt / Fotó: TMZ.com

Brad Pitt csak a sokadik „sztár tulajdonos”

Az L alakú Los Feliz rezidencia három hálószobával és két fürdőszobával rendelkezik, és egy domboldalon található, ahonnan Los Angeles központjára nyílik lenyűgöző kilátás. A ház egykor Aileen Gettyé, a Getty-olajdinasztia örököséé és neves filantrópé volt, aki még 2019-ben vásárolta meg James Valentine-tól, a Maroon 5 gitárosától. Az eladási árat nem hozták nyilvánosságra, azt viszont tudni lehet, hogy hetekkel a betörés után Brad Pitt egy spanyol stílusú kastélyt vásárolt a Hollywood Hillsben 12 millió dollárért.

