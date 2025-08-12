Rabszolgakörülmények közt dolgoznak az Oroszországba küldött észak-koreaiak

Az orosz–ukrán háború kezdete óta Moszkva már többször is Phenjanhoz fordult segítségért, annak rakétáit, tüzérségi lövedékeit és katonáit felhasználva. Az elmúlt hónapokban viszont mind több és több észak-koreai dolgozó érkezik az országba, hogy betöltsék a harcok okozta hatalmas munkaerőhiányt.
A BBC-nek hat, Oroszországból megszökött észak-korai munkás számolt be a nyomorúságos körülményekről.
Az egyik munkás elmondta, hogy megérkezése után egy észak-koreai biztonsági ügynök kísérte a repülőtérről egy építkezésre, és megparancsolta neki, hogy ne beszéljen senkivel, és ne nézzen senkire. A férfit egyből munkába is állították, és napi 18 órában épített toronyházakat. A megkérdezett munkások ugyanazokat a megerőltető munkanapokat írták le: reggel 6-kor keltek, és másnap hajnali 2-ig dolgoztak, mindössze kétnapi pihenővel évente.
„Voltak, akik elbújtak az építkezéseken, vagy állva elaludtak, de a felügyelők megtalálták és megverték őket” – mondta el egy másik munkás.
Kang Dong-wan, a dél-koreai Dong-A Egyetem professzora, aki többször is Oroszországba utazott, hogy interjút készítsen észak-koreai munkásokkal, szintén megerősítette a BBC-nek az építkezéseken tapasztalt szörnyű körülményeket: „A munkások nagyon veszélyes helyzeteknek vannak kitéve. Éjszaka lekapcsolják a villanyt, és sötétben dolgoznak, kevés biztonsági felszereléssel.”
Éjjel-nappal az építkezéseken vannak, ahol az észak-koreai állambiztonsági osztály ügynökei figyelik őket. Piszkos, túlzsúfolt szállítókonténerekben alszanak, bogarakkal teli területeken vagy befejezetlen lakóházak padlóján, ponyvákat az ajtókeretekre húzva, hogy megpróbálják távol tartani a hideget.
Az orosz kormány adatai szerint 2024-ben több mint 13 ezer észak-koreai lépett be az országba, ami tizenkétszeres növekedés az előző évhez képest. A tervek szerint Phenjan valószínűleg több mint 50 ezer munkást küld. A legtöbben a nagyszabású építési projekteken dolgoznak, de vannak, akiket ruhagyárakba és informatikai központokba osztottak be.
A külföldi hírektől való teljes izoláció miatt, az oroszországi állások rendkívül vonzóak Észak-Koreában, mivel azt ígérik, hogy jobban fizetnek, mint az otthoni munka. A legtöbb helyi abban reménykedik, hogy kiszabadul a szegénységből, és hazatérve házat vásárolhat a családjának, vagy vállalkozást indíthat. A bevételük nagy részét azonban egyenesen az észak-koreai államnak küldik „hűségdíjként”. A fennmaradó részt – általában havi 100–200 dollár között – pedig egy főkönyvben számolják el. A munkások csak akkor kapják meg ezt a pénzt, amikor hazatérnek. A szakértők szerint ez egy új taktika, hogy megakadályozzák a szökésüket.
További részletek az Origo oldalán olvashatók.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.