Olyan jármű jelent meg, amely alapjában változtathatja meg az utazás fogalmát

Legyen szó a turizmusról, a logisztikáról vagy épp a hadiiparról, a már tesztelés alatt álló masina minden szektorban áttörést hozhat.
VG
2025.08.21, 19:42

A Seaglider egy 12 utas befogadására alkalmas jármű, amely alapjában változtathatja meg az emberek utazásról alkotott fogalmát. Tizenkét csendesen zümmögő légcsavar szegélyezi a repülőgéporral rendelkező elegáns hajót. A vizeken, illetve a vizek felett sikló szárnyas személyszállító komp a part menti szállítás egyik új módja, de akár hadigépezet is lehet.

REGENT Viceroy a repülő hajó
Regent Viceroy a repülő hajó / Fotó: JLPPA / Bestimage

Jármű, amely hajó és repülőgép egyben

Az elektromos meghajtású vízi jármű három üzemmóddal rendelkezik. A dokkról úgy indul útnak, mint bármelyik motoros hajó, azonban képes villámgyorsan a levegőbe emelkedni. A szárnyaknak köszönhetően a gép több mint 290 kilométer per órás sebességgel és körülbelül két méter magasságban tud a víz felett haladni, elkerülve a zsúfolt autópályákat.

A Seagliderek nagy sebességű és alacsony költségű mobilitási platformot kínálnak, amelyeket a készítője, a Regent Craft szerint az évtized végére már széles körben használhatnak majd emberek és áruk szállítására, de akár hadi járműként is.

