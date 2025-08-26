200 ezer ingyenes repülőjegyet oszthat szét a külföldi turistáknak Thaiföld kormánya

A „Buy International, Free Thailand Domestic Flights” névre keresztelt program keretében Thaiföld kormánya kétszázezer nemzetközi utazót részesítene ingyenjegyben, azok közül, akik 2025. szeptember és november között repülővel érkeznek az országba.
Az ország abban reménykedik, hogy ezáltal lendítheti fel a gazdaságot a holtszezonban, valamint így ösztönözheti a turizmust a kevésbé látogatott régiókban is.
Az utazók kizárólag belföldi célpontokra kapnák az ingyenes repülőjegyeket.
A jogosultsághoz nemzetközi repülőjegyre van szükség, cserébe pedig a kormány fedezi az egyirányú belföldi repülőjegyeket 1750 baht (18 ezer forint), a retúr repülőjegyeket pedig 3500 baht (36 ezer forint) árig.
A program jelenleg még kormányzati jóváhagyásra vár. Rossz hír azonban, hogy a kedvezmény várhatóan nem lesz érvényes a már lefoglalt utakra.
További részletek az Origo oldalán olvashatók.
