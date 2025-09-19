Mérföldkő az űrbányászatban: a Holdról érkezhet ezentúl a hélium-3 izotóp

Az Interlune a Holdról származó hélium-3 izotóp beszerzésével segítene a Blueforsnak megépíteni azokat a kriogén mérőrendszereit, amelyek a következő generációs kvantumszámítógépek egyik kulcsfontosságú összetevői.

A Hold nagy mennyiségű hélium-3-at tartalmaz, amelyből a Bluefors tömegével vásárolna / Forrás: OpenAI DALL-E

A kvantumtechnológiai iparág nagy része a Bluefors rendszereire támaszkodik

A Bluefors a kriogén (fagyáspont alatti) mérőrendszerek, kriohűtések és egyéb kriogén termékek vezető gyártója, és piacvezetőként a legelterjedtebb kriogénmegoldásokat kínálja az egyetemek, kutatóintézetek és vállalatok számára. A Földön nagyon ritka hélium-3 izotóp a kvantumszámítógépek hűtéséhez szükséges anyag.

Az Interlune űripari vállalattal kötött egyezség keretében 2028 és 2037 között a Bluefors évente tízezer liter hélium-3-at vásárolna. A Földdel ellentétben, amelyet mágneses mezője véd, a Hold nagy mennyiségű hélium-3-at tartalmaz, amelyet a napszél rak le. Ezt a tényt először a NASA Apollo-küldetései által visszaküldött mintákból mutatták ki.

A hélium-3-at főként a kriogén mérőrendszerekben használják, amelyek kritikus fontosságúak a kvantumszámítógépek fejlesztése és működtetése szempontjából. Az elkövetkező években a kvantum-számítástechnika várhatóan hatalmas fejlődést fog előidézni az orvostudományban, a pénzügyekben, a kémiában, a mesterséges intelligencia gyorsításában és a kiberbiztonságban is. Az együttműködés pedig az egész iparágat erősíti azáltal, hogy stabil és folyamatos ellátást biztosít a kvantumtechnológia számára létfontosságú erőforrásokhoz.

Hosszabb távon az Interlune célja az ipari fémek, ritkaföldfémek és víz kitermelése is – a fenntartható holdi jelenlét és a növekvő űrgazdaság támogatására.

