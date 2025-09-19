Észak-Korea mesterséges intelligenciával működő fegyvereket tesztel

A közlés szerint az észak-koreai vezető elégedett volt a Kumszong nevű drón fejlesztésének előrehaladásával, és jóváhagyta azt a tervet, amely a pilóta nélküli eszközök gyártásának folytatására vonatkozik.

Pilóta nélküli támadó repülőgépek kísérleti repülését nézte meg Kim Dzsongun észak-koreai vezető / Fotó: STR

Háborúra készülhet Észak-Korea

Az észak-koreai vezető úgy fogalmazott, hogy gyorsan további lépéseket kell tenni a mesterséges intelligenciára épülő technológia alkalmazásában, és ki kell terjeszteni a drónok előállítására szolgáló termelési képességeket is. Az észak-koreai állami médiában fényképeket is közöltek arról, hogy a csütörtöki kísérlet során egy nagy méretű drón felszáll, majd megsemmisít egy kijelölt célt.

A 2025. szeptember 18-án közzétett fotón Kim Dzsongun látható a pilóta nélküli stratégiai felderítő repülőgép tesztjén egy ismeretlen észak-koreai helyszínen:

A diktátor repüléstechnikai komplexumban tett látogatására mindössze egy héttel azután került sor, hogy Kim Dzsongun felügyelte az interkontinentális ballisztikus rakétákhoz tervezett új, szilárd tüzelőanyagú rakétahajtómű újabb tesztjét, amelyet Phenjan nukleáris képességeinek „jelentős” bővítéseként üdvözölt.

Az Egyesült Államok Védelmi Hírszerző Ügynöksége (DIA) szerint Észak-Korea katonai ereje magában foglalja a ballisztikus és cirkálórakétákat, a nukleáris fegyverek növekvő készletét és egy születőben lévő kémműholdprogramot is.

Kim Dzsongun pedig már idén májusban felszólította a hadsereget a háborús készültség fokozására. Ez azért aggasztó, mert Észak-Korea „évtizedek óta a legerősebb stratégiai pozíciójában van” – közölte az amerikai katonai hírszerzés még a nyár elején.

További részletek az Origo oldalán olvashatók.