Átadták a világ legmagasabb hídját – videón az elképesztő mérnöki bravúr

Vasárnap reggel, hatalmas ünnepség keretében nyitották meg a forgalom előtt a világ legmagasabb hídját. A kínai Kujcsou tartományban található híd építése 2022-ben kezdődött, és 283 millió dollárból valósult meg. A szerkezet a „Föld repedése” becenevén ismert Huajiang Grand Canyon felett ível át, Liuzit és Anlongot kötve össze. Segítségével a korábbi 70 perces út helyett mindössze néhány perc alatt lehet átszelni a Beipan folyó felett az utat.
A 625 méter magasan átívelő függőhíd 2980 méter hosszú, a fesztávolsága 1420 méter, a súlya körülbelül 22 ezer tonna, ami három Eiffel-torony tömegének felel meg. A híd üvegfolyosóval is rendelkezik, valamint bungee jumpingra és siklóernyőzésre is van lehetőség.
Kína kevésbé fejlett régiójában, Kujcsouban az elmúlt években több mint 30 ezer hidat építettek, és a világ 100 legmagasabb hídjának közel fele a tartományban található. Az eddigi világrekordot a franciaországi Millau-viadukt tartotta, mától azonban hivatalosan is a Huajiang Grand Canyon átjáró a világ legmagasabb hídja, amely azzal, hogy javítja a regionális összeköttetést, jelentősen ösztönzi majd a nehezen elérhető régió gazdasági és társadalmi fejlődését.
