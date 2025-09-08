Mutatjuk a világ 10 legolcsóbb országát

Több mint 10 ezer, 172 nemzetiséget képviselő külföldi állampolgár részvételével készült kutatás arról, hogy melyek a világ legolcsóbb országai a betelepülők számára. Az elemzés figyelembe veszi a külföldiek életének minden aspektusát, a letelepedéstől kezdve a mindennapi megélhetési költségekig.

Vietnam már az ötödik egymást követő éve a legvonzóbb célpont a külföldiek számára. Fotó: Shutterstock

Ez a világ 10 legolcsóbb országa a külföldiek számára 2025-ben:

Vietnám Kolumbia Panama Kína Thaiföld Indonézia Fülöp-szigetek Mexikó Malajzia Brazília

A kutatás további részletei az Origo oldalán olvashatók.

Az InterNations a felmérés résztvevőit arra kérte, hogy három területen rangsorolják a személyes elégedettségüket:

az általános megélhetési költségek és

a pénzügyi helyzetük terén, valamint

annak alapján, hogy a háztartás rendelkezésre álló jövedelme elegendő-e a kényelmes élethez.

Egy ország akkor kerülhetett fel a listára, ha legalább 50 expatrióta, azaz huzamosabb ideig az anyaországán kívül élő személy értékelte. Idén 46 úti cél szerepel a listán.