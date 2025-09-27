Óriási állatok bonyolítják a New York-i közlekedést

A New York-i öböl azt a tengeri régiót jelenti, amelyet New Yorkban a Hudson folyó torkolata képez, amikor az Atlanti-óceánba ömlik. A világ egyik legforgalmasabb tengeri régiója, ahol teherhajók, tartályhajók és óceánjárók is nagy számban közlekednek, így nemcsak a turisták, de a kutatók is meglepődtek a tényen, miszerint egyre több púpos bálnát észlelnek a partok közelében – olvasható az Origo cikkében.
Az óceánok hőmérsékletének emelkedése befolyásolja a bálnák táplálkozási szokásait, közelebb vonzva őket a partokhoz. A bálnák tömeges feltűnése a New York-i öbölben pedig fellendítette a helyi turizmust, amit a tengeri élővilág iránti növekvő érdeklődésnek tulajdonítanak. A hajókkal való ütközések növekvő esélye azonban veszélyt jelent mind a bálnákra, mind erre a virágzó iparágra. A bálnapopulációk csökkenése a gyakoribb ütközések miatt elriaszthatja a turistákat, és negatívan befolyásolhatja az ökoturizmustól függő helyi gazdaságokat.
A hajóütközések kockázatának csökkentése érdekében a NOAA szezonális sebességkorlátozásokat vezetett be a 20 méteres vagy annál hosszabb hajókra, januártól májusig a kijelölt területeken legfeljebb 10 csomós sebességet engedélyezve. Ezek az intézkedések azonban korlátozott hatókörűek és időtartamúak. És tekintve, hogy a New York-i öböl rendkívül sok veszélyeztetett fajnak ad otthont – köztük kék bálnáknak, tőkehalaknak, ámbrásceteknek – ezért is egyre sürgetőbb a hatékony védelem kidolgozása.
