Elképesztő: Kínában elindult a humanoid robotok tömeggyártása

A Shanghai Kepler Robotics Co., Ltd. (Kepler Robotics) egy videóban erősítette meg a K2 Bumblebee humanoid robotok tömeggyártásának megkezdését.
A természetesebb járásmód elérése érdekében a Kepler Robotics jelentős összegeket fektetett be, amelynek köszönhetően a robotok szinte teljesen úgy mozognak mint az ember. Emiatt pedig a gyártó szerint sikerrel dolgozhatnak majd logisztikai központokban és gyártócsarnokokban. A robotok akár 30 kg-os súlyokat is képesek szállítani, ki- és berakodni, sőt szétválogatásra és összeszerelési munkákra is programozhatóak.
A robot egyfajta hibrid architektúrával rendelkezik, ami különösen energiahatékony működést tesz lehetővé. Az akkumulátor egyetlen töltéssel akár nyolcórányi működésre is képes. A K2 Bumblebee robotokat körülbelül 11,5 millió forintért értékesíti a Kepler, és már több ezer megrendelés érkezett rájuk.
További részletek az Origo oldalán olvashatók.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.