Elképesztő: Kínában elindult a humanoid robotok tömeggyártása

A kínai Kepler Robotics jelentette be a K2 Bumblebee névre hallgató humanoid robotok tömeggyártásának elindítását. Az „emberszabású” robotokat 11,5 millió forintért bárki megvásárolhatja.
VG
2025.09.29., 15:16

A Shanghai Kepler Robotics Co., Ltd. (Kepler Robotics) egy videóban erősítette meg a K2 Bumblebee humanoid robotok tömeggyártásának megkezdését. 

A robotok szinte teljesen imitálják az emberi mozgást
A robotok szinte teljesen imitálják az emberi mozgást / Forrás: Gotokepler.com

A robotok szinte teljesen imitálják az emberi mozgást

A természetesebb járásmód elérése érdekében a Kepler Robotics jelentős összegeket fektetett be, amelynek köszönhetően a robotok szinte teljesen úgy mozognak mint az ember. Emiatt pedig a gyártó szerint sikerrel dolgozhatnak majd logisztikai központokban és gyártócsarnokokban. A robotok akár 30 kg-os súlyokat is képesek szállítani, ki- és berakodni, sőt szétválogatásra és összeszerelési munkákra is programozhatóak.

A robot egyfajta hibrid architektúrával rendelkezik, ami különösen energiahatékony működést tesz lehetővé. Az akkumulátor egyetlen töltéssel akár nyolcórányi működésre is képes. A K2 Bumblebee robotokat körülbelül 11,5 millió forintért értékesíti a Kepler, és már több ezer megrendelés érkezett rájuk.

További részletek az Origo oldalán olvashatók.

