Dollármilliókkal könyörögnek a tech cégek Trump bocsánatáért

Trump még 2021-ben perelte be a YouTube-ot, a Facebookot és a Twittert, miután a vállalatok felfüggesztették a fiókjait platformjaikon erőszakra való felbujtással kapcsolatos aggodalmak miatt. A közösségimédia-csatornák a capitoliumi zavargásokat követően szankcionálták Trumpot. A YouTube most beleegyezett, hogy 24,5 millió dollárt (8,14 milliárd forint) fizet Donald Trump elnök fiókjának felfüggesztésével kapcsolatos per rendezése érdekében.

A tech cégek sorra rendezik Trump elnökkel fennálló vitáikat / Fotó: NurPhoto via AFP

A YouTube által fizetett összeg ugyanakkor „nem minősül felelősség vagy vétkesség elismerésének” – áll a Kaliforniai Északi Kerületi Bíróság hétfőn benyújtott beadványában.

A Facebook anyavállalata, a Meta még januárban jelentette be, hogy 25 millió dollárt fizet az Egyesült Államok elnökének. Februárban pedig Elon Musk X-e, korábban Twitter egyezett bele, hogy nagyjából 10 millió dollárral kárpótolja Trumpot.

A 2021-es zavargások után Trump ellen az akkor demokrata többségű alsóház lázadás szítása miatt emelt vádat, a Capitolium megtámadása előtt tartott nagygyűlésen mondott, gyújtó hangú beszéde miatt. Azonban Donald Trumpot végül – az alkotmányos felelősségre vonási eljárás (impeachment) végén – a szenátus felmentette.

