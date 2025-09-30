Szükségállapotban várja a déli ország, hogy meginduljanak ellene az amerikai repülők

Szükségállapot kihirdetéséről írt alá rendeletet Nicolás Maduro venezuelai elnök az Egyesült Államok fegyveres támadása esetére. A dokumentum különleges felhatalmazást ad az államfőnek, hogy „azonnal átvegye a katonai ellenőrzést az infrastruktúra, a közszolgáltatások, az olaj- és gázipar, valamint más iparágak fölött” – ismertette az alelnök, Delcy Rodríguez. Mint mondta, a szükségállapot kihirdetésének célja az ország területi integritásának, szuverenitásának, függetlenségének és létfontosságú stratégiai érdekeinek védelme. Jelezte továbbá, hogy a dokumentum azonnal hatályba lép, ha "az Egyesült Államok fegyveres erői agressziót mernek elkövetni Venezuela ellen”. A venezuelai alelnök azt állította, hogy az Egyesült Államok Venezuela természeti erőforrásainak, különösen a világ legnagyobb olajkészleteinek megszerzésére törekszik.

Venezuela egykor a világ egyik meghatározó olajpiaci nagyhatalma volt / Fotó: Handout / Ceofanb / AFP

Amerikai hadihajóflotta indult Venezuela ellen?

Idén Augusztusban az Egyesült Államok nyolc hadihajót küldött Venezuela közelébe. Az utóbbi években ez egyik legnagyobb amerikai katonai jelenlét a térségben – mutatott rá a The Washington Post. A hivatalos indoklás szerint a lépés célja a drogkartellek elleni fellépés, azonban a helyzet sokkal inkább erődemonstrációnak és politikai üzenetnek tűnik. A venezuelai vezetés élesen elítélte a fejleményeket. Nicolás Maduro szerint az amerikai katonai jelenlét „az ország szuverenitásának megsértése”, és hadgyakorlatok elrendelésével reagált. Elemzők szerint a lépés újabb fordulat az amúgy is feszült amerikai–venezuelai kapcsolatokban, és könnyen nagyobb konfliktusba válthat.

Venezuela egykor a világ meghatározó olajpiaci nagyhatalmai közé tartozott

Sokan nem tudják, de az ország rendelkezik a földkerekség egyik, ha nem épp a legnagyobb ismert nyersolajtartalékával. Venezuela olajpiacra való belépésének kezdete 1914-re tehető, amikor megnyílt a Zumague nevű olajkút. Ez volt az ország első kereskedelmi olajkútja, és meg is ágyazott annak a felfutásnak, melynek következtében 1950-re Venezuela a világ negyedik leggazdagabb országa lett az egy főre jutó jövedelem tekintetében. 1970-ben ráadásul az országot a térség legstabilabb demokráciájaként tartották számon, egy olyan időszakban, amikor Latin-Amerika országainak többségét katonai diktatúrák uralták.