Itt az újabb dízelbotrány: a legnagyobb autógyártók bukhatnak bele

Minden idők legnagyobb járműipari botránya robbant ki 2015 őszén, amikor hivatalosan is bejelentették, hogy a Volkswagen mindenkit átverve meghamisította a károsanyag-kibocsátásra vonatkozó adatokat. A csalás 11 millió autót érintett, és a Volkswagen 25 milliárd dolláros büntetést kapott, sőt a hullámok messze túlmutatnak a wolfsburgi autós óriáson. Azóta több cégről is kiderült, hogy manipulálja a károsanyag-kibocsátásra vonatkozó adatokat, most pedig egy újabb dízelbotrány is végérvényesen lelepleződhet.
Már a Londoni Legfelsőbb Bíróságon van az ügy, amely a BBC szerint az angol és walesi jogtörténet legnagyobb csoportos keresete lehet. A károsult autótulajdonosok azt állítják, hogy a gigagyártók átverték őket azzal, hogy olyan szoftvereket (defeat device) használtak, amelyek a tesztek során mesterségesen csökkentették a károsanyag-kibocsátást, a közúti használat során azonban a járművek a megengedettnél akár tizenkétszer több nitrogén-oxidot bocsátottak ki.
A bíróság a Ford, a Nissan, a Mercedes-Benz, a Renault, valamint a Stellantis csoporthoz tartozó márkák, a Peugeot és a Citroën gyártóit vonultatta fel, amelyek mindegyike tagadja a vádakat. És bár a per egyelőre 850 ezer autót érint, az ítélet azonban további 800 ezer hasonló ügyre is hatással lehet, köztük a BMW- és az Opel-gyár modelljeire. A tárgyalás jövőre zárul, és várhatóan 2026 közepén születik meg az ítélet.
