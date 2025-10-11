Az Egyesült Államok több mint 30 milliárd dollárt költött a gázai háborúra és a kapcsolódó közel-keleti konfliktusokra 

Péntek hajnalban az izraeli kormány jóváhagyta a túszok szabadon bocsátásáról és a Gázai övezeti háború befejezéséről szóló megállapodást. Az egyezmény szerint hivatalosan életbe lépett a tűzszünet a Gázai övezetben. A kedvező hír, a túszokon kívül előreláthatólag emberek ezreinek életét menti meg, és várhatóan a térség helyzetét is stabilizálja. Benjámin Netanjahu a tárgyaláson külön köszönetet mondott Trump elnöknek a támogatásáért, amelyről mint kiderült, több volt mint azt bárki is gondolta volna. Egy friss elemzés szerint ugyanis Izrael és a Hamász háborúja az elmúlt 2 évben több mint 30 milliárd dollárjába került az Egyesült Államoknak.

A Hamász 2023. október 7-én történt terrorakciója óta minkét oldalon óriási veszteségek történtek, emberéletek tízezrei, értékes természeti területek és élőlények sokasága, valamint hatalmas mennyiségű infrastruktúra esett áldozatul a háborúnak. Tehát a béke mindenkinek az érdekében állt. Egy frissen publikált kutatás szerint, azonban a tűzszünet hírére az amerikai adófizetők is jócskán fellélegezhetnek. Az Egyesült Államok ugyanis elképesztően magas összeget; több mint 30 milliárd dollárt költött a gázai háborúra és a kapcsolódó közel-keleti konfliktusokra.

A Brown Egyetem tanulmányából kiderült, hogy az amerikaiak a több mint 10 ezer milliárd forintnak megfelelő dollár több mint a felét Izrael katonai támogatására fordították. A kutatás szerint 2023 októbere és 2025 szeptembere között az Egyesült Államok 21,7 milliárd dollárt fordított katonai segélyre legfőbb közel-keleti szövetségesének, Izraelnek, míg további közel 10 milliárd dollárt költött Jemenben, Iránban és a régió más részein végrehajtott műveletekre a konfliktus átgyűrűzésével kapcsolatban.

A 2023. október 7. óta eltelt két évben az Egyesült Államok jelentős költségeket könyvelhetett el számos katonai akció során, amelyek az amerikai, izraeli és szövetséges érdekeket támogatták a tágabb Közel-Keleten. Linda J. Bilmes közgazdász (a Harvard Egyetem vezető előadója) becslése szerint ezeknek az akcióknak a költségei 2025 szeptemberéig 9,65 és 12,07 milliárd dollár között mozognak. Ez a kiadás magában foglalja az amerikai hadsereg folyamatos Vörös-tengeri és Ádeni-öbölben való jelenlétét, valamint az Irán ellen irányzott katonai hadműveletet is, amelyben az Egyesült Államok hét B–2-es lopakodó bombázója mért csapást Irán atomlétesítményeire.

