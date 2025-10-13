Nem várt siker lett az egyeurós házak piacra dobásából

A kezdeményezést Olaszország után már Franciaországban és Spanyolországban is elkezdték, így próbálva megállítani a népességfogyást és felpezsdíteni a gazdaságot. A tapasztalatok pedig azt mutatják, hogy az egyedülálló „egyeurós ötletből” hatalmas siker lett.
Habár az egyeurós ár nagyon csalogató, a valódi árnak ez természetesen csak a töredéke. Az egy euró ugyanis csupán a vételár, erre jönnek még a közjegyzői díjak, az illetékek és az adók is, így mindennel együtt körülbelül 5000 eurót kell fizetni a házakért. A hirdetett ingatlanok emellett általában nagyobb felújításra is szorulnak, és a vásárlónak garantálnia kell, hogy elvégzi.
Sőt az új tulajdonosnak záros határidőn belül kell felújítania a megszerzett ingatlant. A határidő helyszínenként változik: van, ahol két hónapon, máshol egy éven belül kell beadni a felújítási terveket. Ugyanakkor nem muszáj a pincétől a padlásig kikupálni a megvett házat. A hatóságok olykor azzal is megelégednek, ha a tulajdonos például helyrehozza a homlokzatot. Összességében tehát viszonylag kedvező áron lehet hozzájutni egy-egy meseszép mediterrán villához, így nem csoda, hogy már több ezren éltek a lehetőséggel.
A szicíliai Mussomeliben például már több száz külföldi telepedett le, akik a CNN-nek arról számoltak be, hogy igazi olasz életérzést kaptak a pénzükért. A Szicília középső részén fekvő település még 2017-ben indította el az egy eurós ingatlanvásárlási programot. Igaz, a projekt magában foglalta a „prémiumotthonok” eladását is, amelyek kevesebb beavatkozást igényelnek, és gyakran teljesen lakhatók. Ez utóbbiakat 10 ezer eurótól kezdődően árazták be. A városi tanács azóta körülbelül 450 ingatlant adott el, köztük 150 egyeurós ingatlant. A településen ennek köszönhetően mára 18 különböző nemzetiség él, akik sikerrel visszafordították a népességfogyást. Sőt a felújítások miatt a helyi építőipar is fellendült, új éttermek és panziók nyíltak, a turizmus pedig több mint 900 százalékkal nőtt meg 2016 óta.
