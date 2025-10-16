Csaknem 14 millió embert fenyeget súlyos éhínség világszerte a humanitárius programokra szánt összegek megcsappanása miatt

A római székhelyű ügynökség a Veszélyben a mentőöv című jelentésében kiemelte, hogy az élelmiszersegélyekre szánt adományok gyérülése miatt akár több mint 13 millió ember kerülhet át az ENSZ ötfokozatú élelmezésbiztonsági skáláján a „válságos” minősítésből az éhínséget megelőző „vészhelyzeti” minősítésbe.

Megkongatták a vészharangot: hamarosan hatalmas éhínség jöhet. (Illusztráció) / Fotó: SOPA Images / LightRocket

Éhínség jöhet: az ügynökség 2025-re 40 százalékkal kevesebb finanszírozásra számít

„Soha nem volt ilyen mély a szakadék aközött, hogy mit kellene tennünk, és mit engedhetünk meg magunknak” – szögezte le Cindy McCain, az ENSZ Világélelmezési Programja (WFP) igazgatója, hozzátéve, félő, hogy elveszítik az éhezés elleni küzdelem több évtizedes eredményeit. Példaként a Száhel-övezetet emelte ki, ahol korábban már 500 ezer embert sikerült megmenteni az éhínségtől, ám, mint mondta, valós a veszélye annak, hogy a segítség elmaradása nyomán a helyzet ismét romlani fog.

Az ügynökség 2025-re 40 százalékkal kevesebb finanszírozásra számít, azaz a tervezett költségvetés 6,4 milliárd dollárra csökken a 2024-es 10 milliárd dollárról – olvasható a közleményben, amelyben a veszélyeztetett országok között emelték ki a többi között Szudánt, a Kongói Demokratikus Köztársaságot és Haitit. Ráadásul Etiópia gazdasági csődje miatt hamarosan még több éhező lehet a 135 milliós országban is. A WFP legnagyobb adományozója, az Egyesült Államok Donald Trump második elnöksége alatt jelentősen csökkentette a külföldre szánt segélyadományait, és hasonló lépést helyeztek kilátásba más nagyobb országok is.

Azonban a segélyek elmaradása mellett a katonai konfliktusok, az éghajlatváltozás és a társadalmi egyenlőtlenségek egyaránt szerepet játszanak a probléma súlyosbodásában.

