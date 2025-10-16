Luxusdivatmárkákat büntetett az Európai Unió

A pénzbüntetés kiszabására azután került sor, hogy az Európai Bizottság 2023 áprilisában meglepetésszerű razziákat, 2024 júliusában pedig hivatalos trösztellenes vizsgálatot indított a vállalatoknál.

Hatalmas bírságot kaptak az Európai Uniótól a legnagyobb divatházak / Fotó: Cfoto / NurPhoto

Az Európai Unió szerint a cégek versenyellenes magatartása növelte az árakat, és csökkentette a fogyasztók választási lehetőségeit

A bizottság közölte, hogy azért szabta ki a bírságokat, mert a három márka „korlátozta a velük együttműködő, független kiskereskedők azon képességét, hogy saját online és offline kiskereskedelmi áraikat megállapítsák”. Az EU trösztellenes felügyeleti szerve szerint az ilyen versenyellenes magatartás növeli az árakat, és csökkenti a fogyasztók választási lehetőségeit.

„Ez a döntés erős jelzést küld a divatiparnak, hogy ezen túlmenően nem fogjuk tolerálni ezt a fajta gyakorlatot Európában” – mondta Teresa Ribera, az EU trösztellenes biztosa egy nyilatkozatban.

Mindhárom márka büntetéseit csökkentették, miután elismerték a jogsértéseket, és együttműködtek a bizottsággal.

Brüsszel 119,7 millió eurós bírságot szabott ki a Kering tulajdonában lévő olasz Gucci márkára – messze a legnagyobbat a három vállalat közül – a 2015 áprilisa és 2023 áprilisa közötti jogsértések miatt. A francia Chloé márka 19,7 millió eurós bírságot kapott a 2019 decembere és 2023 áprilisa közötti jogsértésekért, míg a francia LVMH luxuscégcsoport tulajdonában lévő, spanyol Loewe márka 18 millió eurós bírságot kénytelen fizetni a 2015 decembere és 2023 áprilisa közötti jogsértési időszakra.

