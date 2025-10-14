Nem gondolná, hol építik meg az Egyesült Államok új, legmagasabbnak ígérkező felhőkarcolóját

Az ötvennégy emeletes komplexum meglepő módon nem New Yorkban, vagy Las Vegasban, hanem Oklahomában kap majd helyet. Az egyedülálló beruházás mostanra megkapta a szükséges engedélyeket, így az építkezés első üteme már az év végén megkezdődhet, a felhőkarcoló ünnepélyes átadása pedig 2030-ra várható.
A Boardwalk at Bricktown névre keresztelt felhőkarcolót az AO építésziroda tervezte, a fejlesztő pedig a Matteson Capital. A felhőkarcolót Oklahoma City posztindusztriális Bricktown negyedében tervezik felépíteni, a város belvárosa és a folyópart között. A komplexum egy vegyes funkciójú létesítmény lesz, amely lakó-, vendéglátó-, kiskereskedelmi, étkezési és szórakoztató teret is kínál majd.
A négy tornyú épület három tornya 105 méter magas, míg a negyedik – a Legends Tower – 581 méter magasra nyúlik majd. Ezzel az új felhőkarcoló százharmincegy méterrel szárnyalná túl a New York-i One World Trade Centert, amely jelenleg az Egyesült Államok legmagasabb épülete.
Oklahoma City lakossága alapján Oklahoma állam legnagyobb városa, de az Egyesült Államokban csak a 20. helyen áll, alig több mint 700 000 fővel, így sokakat meglepett a hír, hogy itt épül meg a felhőkarcolók új csúcstartója.
További részletek az Origó oldalán olvashatók.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.