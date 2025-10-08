Lezárják a világ egy fontos hajózási útvonalát – évente 11 ezer hajó halad át rajta

A létesítményt két éve már egyszer hosszabb időre lezárták a leomló partszakaszok miatt. Az üzemeltető közlése szerint egyelőre nem tudják, hogy mikor indulhat újra a hajóforgalom a Korinthoszi-csatornán.
Az Égei- és a Jón-tengert összekötő mesterséges vízi út a világ fontos hajózási útvonalai közé tartozik, aminek megépítését már az ókor óta tervezték, azonban egészen a 19. század végéig kellett várni az elkészültére. A keskeny földszoros ugyanis az antik görög kultúra kezdetei óta akadályozta a hellén hajózást, 400 kilométeres kerülőre kényszerítve az Adriai-tenger és a Földközi-tenger keleti vizei közt közlekedő hajósokat.
A Korinthoszi-földszorost átvágó 6343 méter hosszú csatornát 1881-től 1893-ig építették, a görög állam Türr István és a Panama-csatorna építéséből is részt vállaló Gerster Béla tervei alapján, és mérnöki csúcsteljesítménynek számított a maga korában. Befejezése után azonban nem váltotta be az eredetileg hozzá fűzött reményeket. Nagyon keskeny, ami megnehezíti a navigációt, és fennáll annak a veszélye is, hogy az üledékes kőzet lecsúszik a csatorna falairól. Ez utóbbi miatt került most is sor a csatorna lezárására.
A mintegy 25 méter széles és 8 méter mély csatorna azonban Görögország egyik legnépszerűbb turisztikai látványossága. A vízi utat szegélyező meredek sziklafalak néhol a 85 méteres magasságot is elérik. A turistákat elsősorban a néhol 63 méterrel a csatorna partjai fölé magasodó sziklák vonzzák, de látványosak a felszíni közlekedés hídjai a csatorna fölött, illetve a fényviszonyok függvényében hol türkiz-, hol sötétkék víz. A csatorna mindkét oldalán szuvenírboltok találhatók. Azok számára, akik bátornak érzik magukat, van egy bungee jumping is.
A csatornán legfeljebb 17 méter szélességű hajók tudnak átkelni, így a nagyobb óceánjáró kirándulóhajók kénytelenek a hosszabbik utat megtenni. Ennek ellenére rendkívüli forgalmat bonyolít: évente mintegy 11 ezer, főleg a turizmust kiszolgáló hajó halad át rajta, de jelentős a part menti teherhajó-forgalom is.
