A kólát, a világ egyik legkedveltebb italát, sokan nagy mennyiségben fogyasztják gondolkodás nélkül. Egy tanulmány azonban rámutatott, hogy érdemes kétszer is meggondolni, mielőtt a következő dobozért nyúlna az ember. A Michigani Egyetem kutatása ugyanis kimutatta, hogy az ultrafeldolgozott élelmiszerek jelentősen lerövidíthetik az élettartamot. A kutatók aprólékosan elemezték az amerikai étrend 5853 gyakori élelmiszerét, és a tápanyag-összetétel, valamint az egészségügyi kockázatok alapján kiszámították az élettartamra gyakorolt ​​hatásukat. Például egy hot dog elfogyasztása 36 perccel rövidítheti meg az életünket, egy kólával pedig további 12 perccel csökkenhetjük az élettartamunkat. De a szendvicsnek álcázott gyorsételek is rosszul teljesítettek a vizsgálatban; a sajtburger például 9 perccel rövidítheti le az élettartamot.

Egy kutatás szerint a kóla 12 perccel, egy hot dog 36 perccel rövidítheti meg az életet / Forrás: Shutterstock

A kutatás szerint már a kis étrendi változtatások is jelentős egészségügyi előnyökkel járhatnak

Napjainkban az amerikai felnőttek 63 százaléka fogyaszt legalább naponta egyszer üdítőt, édesített kávét vagy energiaitalt, míg a középiskolás diákok 45 százaléka nyit ki napi szinten egy dobozos üdítőt. Ez a széles körben elterjedt függőség növeli az elhízott és a krónikus egészségügyi problémában szenvedő emberek számát, sőt az új tanulmány rámutatott, hogy a kár még közvetlenebb lehet, mint azt korábban gondolták; azaz a túlzott mértékű feldolgozottélelmiszer- és cukrosital-fogyasztás jelentős élettartam-rövidüléssel is összefüggésbe hozható.

Annak érdekében, hogy az egyes élelmiszerek jótékony és káros egészségügyi hatásait indexeljék, a kutatók a legújabb táplálkozási tudományos szakirodalmat használták fel a bizonyos élelmiszerekhez kapcsolódó megbetegedések becsléséhez.

A tanulmány szerzői például feltételezték, hogy 0,45 percnyi élettartam „veszik el” grammonként a feldolgozott hússal, ám ugyanúgy 0,1 perc hozzáadódik, ha bizonyos ételeket fogyasztunk. Az egy adag ételre jutó vagy „elvesztett” életpercek számát az Egészségügyi Táplálkozási Index (HENI) méri. A kutatás így arra is talált bizonyítékot, hogy az egészségesebb alternatívák, mint például az olajos magvak, gyümölcsök és zöldségek ugyanakkor meghosszabbíthatják az emberéletet.

