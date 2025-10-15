Deviza
Indiában épülhet ki a mesterséges intelligencia egyik globális központja

A technológiai vállalatok elképesztő összegeket fektetnek be az adatközpontok telepítésébe, hogy kielégítsék a mesterséges intelligencia fellendülésének hatalmas energiaigényét. India pedig egyre inkább vonzza a multinacionális szereplőket, akik milliárdokat öntenek az ország felhő- és mesterségesintelligencia-infrastruktúrájába.
VG
2025.10.15, 17:10
Frissítve: 2025.10.15, 18:05

Az Alphabet Inc. Google-je 15 milliárd dollárt tervez befektetni Dél-Indiában egy 1 gigawattos adatközpont létrehozása érdekében. A beruházás a következő öt évben valósul meg, és a Google legnagyobb mesterségesintelligencia- (MI) központja lesz a világon az Egyesült Államokon kívül. A Google adatközpontja, amelyet Visakhapatnam városában építenek meg, része az indiai Andhra Pradesh állam által kitűzött, hosszabb távú célnak, mely szerint 2029-re 6 gigawattnyi adatközpont-kapacitást fejlesztenének ki.

Ai,Artificial,Intelligence,,Machine,Learning,,Big,Data,Analysis,And,Automation, mesterséges intelligencia, AI, MI
India a mesterségesintelligencia-rendszerek iránti kereslet által táplált, világméretű adatközpontboom egyik legnagyobb haszonélvezőjévé vált / Fotó: Wright Studio / Shutterstock

India a mesterségesintelligencia-rendszerek iránti kereslet által táplált, világméretű adatközpontboom egyik legnagyobb haszonélvezőjévé vált

A gigászi adatközpont a „Google eddigi legnagyobb befektetése Indiában” – áll a Google keddi közleményében. Valamint a vállalat 12 különböző országban működő MI-központokból álló globális hálózatának része lesz. 

Azonban nemcsak a Google, hanem más vezető technológiai cégek is milliárdos befektetéseket visznek a kontinensnyi országba. Az Amazon.com Inc. 12,7 milliárd dollárt tervez befektetni a felhő-infrastruktúra kiépítésébe 2030-ig, a ChatGPT gyártója, az OpenAI pedig egy 1 gigawattos adatközpont létrehozását tervezi. A CBRE Group Inc. szerint 2027-re az India adatközpontpiacába történő befektetések várhatóan meghaladják a 100 milliárd dollárt.

Narendra Modi, India miniszterelnöke a technológiát kulcsfontosságúnak nevezte az ország gazdaságának fellendítéséhez és milliók szegénységből való kiemeléséhez. Az ország azonban komoly kihívásokkal is szembenéz, mivel a korlátozott vízkészletek és a megbízhatatlan áramszolgáltatás továbbra is jelentős problémákat okoznak. Ezek pedig elengedhetetlenek az adatközpontok működéséhez.

További részletek az Origo oldalán olvashatók.

