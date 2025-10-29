Jöhet a filléres utalások ideje! Kriptovalutát dob piacra a világ egyik legrégebbi pénzküldőóriása

A kezdeményezés célja a határokon átnyúló pénzátutalások modernizálása kihasználva a blokkláncrendszer hatékonyságát. Segítségével a világ legeldugottabb régióiban is elérhetővé válik majd a pénzküldés, ott, ahol a bankok nem, a kriptovaluták viszont működnek. A vállalat szerint a jövőben a stabilcoin a Western Union lakossági átutalási hálózatának gerinceként fog szolgálni – csökkentve az elszámolási költségeket, javítva közben a tranzakciók sebességét és átláthatóságát.

A Western Union stabilcoinja akár teljesen átformálhatja az átutalási iparágat / Fotó: Hans Lucas via AFP (illusztráció)

A vállalat vezérigazgatója, Devin McGranahan az utolsó negyedéves beszámolóban egyértelművé tette, hogy a Western Union a jövőben megerősíti az on-ramp és off-ramp szolgáltatásait, vagyis a hidakat a hagyományos pénz és a digitális eszközök között. A döntés pedig hatalmas mérföldkő lehet az átutalási iparágban, tekintve Western Union vállalat 200-nál is több országban van jelen, és hatalmas partnerhálózattal rendelkezik. A cég bevezetésre kerülő Solana-alapú stabilcoinja; az US Dollar Payment Token (USDPT) akár teljesen átformálhatja a lakossági pénzküldéseket azzal, ha sikerül, akár csak szerény díjcsökkentést is elérnie a hagyományos banki és kártyahálózatokhoz képest.

A Solana egy olyan blokkláncplatform, amelyet kifejezetten arra terveztek, hogy decentralizált alkalmazásoknak (DAppoknak) adjon otthont, és a tranzakciókat gyorsan, alacsony költség mellett dolgozza fel. A Solana blokklánc legfőbb előnye tehát abban rejlik, hogy a tranzakciókat akár egy másodperc alatt is képes véglegesíteni, miközben a költsége az eddigi pénzküldések töredékébe kerül.

A Western Union dollárhoz kötött stablecoinjának kibocsátója az Anchorage Digital Bank. A Blocknews szerint a piacra lépés időzítése nem is lehetne jobb; 2025-ben a globális stablecoin-piac ugyanis meghaladta a 250 milliárd dollárt, ami a szabályozási egyértelműségnek és a fizetési szektorban való növekvő elfogadásnak köszönhető. A forgalom nagy része vállalatok közötti és személyes átutalásokból áll, ami jól mutatja, hogy a stablecoinok már a gazdaság mélyebb rétegeiben is teret nyernek.

