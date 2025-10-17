Átalakult a YouTube felülete – nem várt fejlesztések tűntek fel a videómegosztón

A YouTube videomegosztó egy közleményben jelentette be, hogy már ettől a héttől jelentős változásokkal találkozhatnak a felhasználói. A YouTube felületén történő látványos fejlesztések célja, hogy modernizálják a felhasználói élményt, és nem utolsósorban lépést tartsanak az olyan konkurens platformokkal, mint a TikTok vagy az Instagram.

A YouTube jelenlegi értéke 183 milliárd dollár / Forrás: Shutterstock

Az alábbi YouTube-frissítések az október 13-i héttől kezdődően már világszerte megjelennek

Frissített videólejátszó: az ikonok és kezelőfelületi elemek ezentúl kevésbé takarják el a tartalmat. A megújult dizájn mobilon, weben és okostévén is megjelenik.

Átalakított kommentrendszer: a válaszok mostantól threadekben jelennek meg, ami a YouTube szerint sokkal áttekinthetőbb és koncentráltabb olvasási élményt nyújt a felhasználóknak.

Megújult lejátszási lista funkció: a videók lejátszási listákhoz és a Watch Later listához való hozzáadása is egyszerűbb és vizuálisan gördülékenyebb folyamat lesz.

Animációk bevezetése: bizonyos tartalmak, például klipek vagy sportvideók esetében animációk jelennek meg, miután a felhasználó megnyomja a Tetszik gombot.

Átalakult Kihagyás funkció: a YouTube fejlesztői frissítették a dupla koppintásos kihagyás funkciót is, hogy kevésbé legyen zavaró a videónézési élményben.

A fenti fejlesztéseknek köszönhetően jócskán átalakult a YouTube oldal dizájnja.

A YouTube mára a legdominánsabb platformmá vált az online videómegosztás és tartalomkészítés terén. Minden percben 500 órányi új videót töltenek fel az oldalra, amelynek jelenlegi értéke 183 milliárd dollár.

