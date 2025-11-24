Deviza
Magyarországon nem kötelező, csak javallott a téli abroncs, de a környező országokban szigorúbb a szabályozás – mutatjuk, hogy merre ne induljon nyári gumival

A biztonságos téli közlekedés kulcsa a megfelelő gumiabroncs – legyen az téli vagy modern négy évszakos –, a rendszeres ellenőrzés és a szakszerű tárolás. Magyarországon nem kötelező a téli abroncsok használata, de erősen javallott. Sőt, Európában sincs egységes szabályozás a téli abroncsokra vonatkozóan, ezért összeszedtük, melyek azok a környező országok, ahol súlyos bírsággal nézhet szembe, amennyiben ilyenkor is nyári gumit használ.
VG
2025.11.24, 18:30
Frissítve: 2025.11.24, 18:38

Téli gumira váltani akkor érdemes, amikor a napi középhőmérséklet tartósan 7 °C alá esik, ami hazánkban általában a késő őszi hónapokra vonatkozik. Ugyanakkor a gumiabroncscsere időzítését mindig az abroncs állapota, nem pedig a naptár határozza meg. Ráadásul a gumiszervizek december elején még kezelhető terheléssel dolgoznak.

A jó gumiabroncs nem luxus, hanem életbiztosítás

Noha Magyarországon nem kötelező a téli abroncs – kivéve a budapesti taxiknál –, de a környező országokban szigorúbb a szabályozás:

  • Ausztria: nov. 1–ápr. 15. közt kötelező a téli abroncs és hólánc is szükséges
  • Szlovénia: nov. 15–márc. 15. közt kötelező a téli abroncs
  • Szerbia: nov. 1–ápr. 1. közt kötelező a téli abroncs
  • Horvátország: időjárásfüggő, de hajtott tengelyen 2 téli abroncs kötelező, valamint a hólánc és a hólapát is
  • Románia: időjárásfüggő, de a megfelelő állapotú abroncs kötelező
  • Szlovákia: hó vagy jég esetén minden tengelyen kötelező a téli abroncs

Az abroncs cseréje az egyik legfontosabb lépés autóink téli felkészítésében, ugyanakkor ha az abroncs elhasználódott, kemény, repedezett vagy egyszerűen túl öreg, bármikor érdemes lecserélni; az ilyen abroncs tapadása ugyanis drámaian csökken, a fékút hosszabb lesz és a kanyarstabilitás is romlik. A jogszabály 1,6 mm profilmélységet ír elő, de a Magyar Gumiabroncs Szövetség szakemberei egyetértenek abban, hogy télen 4 mm alatt jelentősen romlik az abroncs teljesítménye (hóban, latyakban drasztikusan). 

A téli gumi minősége és típusa is kulcsfontosságú, hiszen egy jármű kerekenként csak egy tenyérnyi felületen érintkezik az úttal – ezen a kb. 200 cm²-es felületen dől el a tapadás, az irányíthatóság és a fékezhetőség. Vásárlás előtt ezért érdemes szakember véleményét kérni, figyelembe véve az autó típusát, a gyártó ajánlását és a vezetési szokásokat. 

További részletek az Origo oldalán olvashatók.

