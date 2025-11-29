Deviza
Hamarosan akár robottaxi is érkezhet önért, ha Boltot rendel

Az észt fuvarmegosztó óriás, a Bolt nemrégiben partnerségre lépett a kínai Pony.ai-jal annak érdekében, hogy mielőbb önvezető autókkal járhassa Európa útjait.
VG
2025.11.29, 15:45
Frissítve: 2025.11.29, 15:51

A kedden bejelentett együttműködés keretében a Bolt integrálja a Pony.ai 4. szintű önvezető technológiáját – amely bizonyos körülmények között emberi beavatkozás nélkül képes működni – a hálózatába.

Ha Boltot rendel, számíthat rá, hogy hamarosan egy robottaxi érkezik meg önért / Fotó: Bolt / Pony.ai

Bolt: A robottaxik legkorábbi elindulása 2026-ban várható

A lépésre akkor került sor, amikor más kínai önvezetőjármű-technológiai vállalatok is fokozták az európai jelenlétüket, tekintve, hogy az amerikai piacon korlátozásokkal szembesülnek. A Bolt vállalattal történő együttműködés keretében kezdetben a valós körülmények között történő tesztelés, a biztonsági validáció és a felhasználói élmény fejlesztése történik, csak ezután indítják el a teljesen autonóm, vezető nélküli szállítási szolgáltatásokat.

Az önvezető járművek rövidesen átalakítják majd mind az emberek mind az áruk mozgását. A Bolt pedig büszke arra, hogy részt vehet ebben a jelentős technológiai fejlesztésben – mondta el Markus Villig, a Bolt alapítója és vezérigazgatója.

Hozzátette, hogy a robottaxi szolgáltatás legkorábbi bevezetése 2026-ban várható, és számos európai város szerepel a Bolt listáján.

További részletek az Origo oldalán olvashatók.

