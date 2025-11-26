A világ legjobb úti céljai közé választották Budapestet

A Lonely Planet a világ legnagyobb útikönyvkiadója. A Wheeler házaspár első kötetei a ’70-es években kifejezetten a kevés pénzű, kalandvágyó fiatalokat célozták meg. Nem csoda, hiszen a hippikorszak épp virágkorát élte. A Fillérekből Ázsián át típusú, személyes élményekből táplálkozó, élvezetes stílusú és praktikus tanácsokban bővelkedő könyvek elképesztő sikert arattak. Az azóta online is milliók által követett oldal már többször is hatalmas elismerésben részesítette Budapestet. Ezúttal a világ negyedik legjobb januári úti céljának nevezte a magyar fővárost.

Budapest termálfürdőit dicsérte a Lonely Planet. Fotó: Drone Media Studio / Shutterstock. Fotó: Drone Media Studio

A Lonely Planet elsősorban Budapest termálfürdőit dicsérte

A útikönyveiről ismert kiadóvállalat miden évben megnevezi azokat az országokat és helyeket, amelyeket a követező év legizgalmasabb célpontjainak talál. A tekintélyes kiadó elsősorban a város legendás termálfürdőit ajánlotta a turisták számára:

„Magyarország elegáns fővárosa, Budapest januárban sem hagyja hidegen a látogatókat. A város területén több mint 120 hőforrás található, amelyek közül sok nyilvánosan is látogatható fürdőként működik. Ezek a termálvizek tökéletesek a téli felmelegedéshez” - írták.

Ugyanakkor a varázslatos panorámát, a pezsgő éjszakai életet és a Magyar Állami Operaház izgalmas repertoárját is méltatta a Lonely Planet.

