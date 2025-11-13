Egyre nagyobb a nyomás Zelenszkijen, a korrupció miatt fogy a levegő az elnök körül

Zelenszkij előremenekül. Az ukrán korrupcióellenes hivatal (NABU) és a különleges ügyészség (SAPO) házkutatásai után Herman Haluscsenko igazságügyi minisztert felfüggesztették tisztségéből, míg Timur Mindics, az elnök egykori üzlettársa és közeli barátja, külföldre menekült – írja a Merkur.

Timur Mindics és Volodimir Zelenszkij

A hatóságok szerint Mindics egy „bűnszervezet” vezetőjeként szervezett korrupciós hálózatot működtetett az állami atomerőmű-vállalat, az Energoatom körül.

A NABU szerint a csoport 10–15 százalékos visszaosztást követelt azoktól a beszállítóktól, akik állami megrendeléseket kaptak. A pénzek így magánzsebekbe vándoroltak, miközben az ország az orosz támadások miatt súlyos energiaválsággal küzd.

Mindics – aki Zelenszkij korábbi produkciós cégének, a Kvartal 95-nek is társtulajdonosa volt – azóta is szökésben van, sajtóértesülések szerint Lengyelországban bujkálhat. A gyanú szerint előre tudott a házkutatásról, ami arra utalhat, hogy belső figyelmeztetést kapott az elnöki hivatalhoz közel álló körökből.

"A golden toilet is in one of the bathrooms of the apartment of Zelensky's business partner Timur Mindich, where, according to media reports, NABU wiretapped the president himself. This was reported by MP Yaroslav Zheleznyak, who showed a photo, as he claims, from this apartment.… pic.twitter.com/LYtCFKlTcW — Ivan Katchanovski (@I_Katchanovski) July 30, 2025

Egyre több a kérdőjel az ukrán elnök körül

A botrány Zelenszkij számára különösen kényes, hiszen Mindics hosszú éveken át a legszorosabb bizalmasai közé tartozott. A férfi nemcsak az elnök szórakoztatóipari karrierjét segítette, hanem – a sajtó szerint – személyes támogatást is nyújtott Zelenszkij 2019-es kampányához, például egy páncélozott járművel.

A német Süddeutsche Zeitung szerint az elnök a nyáron meglepő lépésekhez folyamodott, amikor a botrány első jelei megjelentek: az elnöki irányítás alatt álló titkosszolgálat, az SZBU házkutatást tartott éppen azoknál a korrupcióellenes szervezeteknél, amelyek most Mindics hálózatát leplezték le. Emellett Zelenszkij kormánya egy utolsó pillanatban átírt törvénnyel megpróbálta korlátozni a NABU és a SAPO függetlenségét – ezt azonban a nemzetközi tiltakozás hatására később visszavonta.

A történtek mégis azt a benyomást keltették, hogy az ukrán elnök megpróbálhatta megfékezni azokat a vizsgálatokat, amelyek saját köreit is érinthetik.

Zelenszkij: politikai válság küszöbén

Zelenszkij most igyekszik a nyomást csökkenteni: menesztette Haluscsenko igazságügyi és Szvitlana Hrincsuk energiaügyi minisztert, valamint szankciókat sürgetett Mindics és több más gyanúsított ellen.

Az ukrán kormányfő, Julija Szviridenko közölte, hogy a kabinet „zéró toleranciát” hirdet a korrupcióval szemben – ám az ukrán közvéleményben és a nyugati partnerek körében is egyre nagyobb a bizalmatlanság.

Az Ukrajinszka Pravda szerint a Mindics-ügy fordulópont lehet Zelenszkij elnökségében: ha az elnök nem hajlandó valódi elszámoltatásra, az megingathatja a belső politikai stabilitást, és veszélybe sodorhatja a külföldi támogatások egy részét is.

A korrupciós botrány újra rávilágít arra, hogy Ukrajnában – a háborús helyzet ellenére – továbbra is áthatja az állami rendszert a klientúra és a visszaélés. Ez pedig nemcsak az ország nemzetközi megítélését, hanem Zelenszkij személyes hitelességét is súlyosan fenyegeti.



