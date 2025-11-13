Deviza
Egyre nagyobb a nyomás Zelenszkijen, a korrupció miatt fogy a levegő az elnök körül

Miközben az ukrán hadsereg a fronton egyre nehezebb helyzetbe kerül, Kijevben minden eddiginél súlyosabb korrupciós botrány robbant ki. A vádak szerint több mint 100 millió dollár tűnt el kétes szerződések és visszaosztások révén az állami energiaszektorban olyan személyek közreműködésével, akik Volodimir Zelenszkij ukrán elnök bizalmi körébe tartoznak.
Világgazdaság
Forrás: Merkur
2025.11.13., 09:38
Fotó: AFP

Zelenszkij előremenekül. Az ukrán korrupcióellenes hivatal (NABU) és a különleges ügyészség (SAPO) házkutatásai után Herman Haluscsenko igazságügyi minisztert felfüggesztették tisztségéből, míg Timur Mindics, az elnök egykori üzlettársa és közeli barátja, külföldre menekült – írja a Merkur.

Zelenszkij
Timur Mindics és Volodimir Zelenszkij

A hatóságok szerint Mindics egy „bűnszervezet” vezetőjeként szervezett korrupciós hálózatot működtetett az állami atomerőmű-vállalat, az Energoatom körül.

A NABU szerint a csoport 10–15 százalékos visszaosztást követelt azoktól a beszállítóktól, akik állami megrendeléseket kaptak. A pénzek így magánzsebekbe vándoroltak, miközben az ország az orosz támadások miatt súlyos energiaválsággal küzd.

Mindics – aki Zelenszkij korábbi produkciós cégének, a Kvartal 95-nek is társtulajdonosa volt – azóta is szökésben van, sajtóértesülések szerint Lengyelországban bujkálhat. A gyanú szerint előre tudott a házkutatásról, ami arra utalhat, hogy belső figyelmeztetést kapott az elnöki hivatalhoz közel álló körökből.

 

Egyre több a kérdőjel az ukrán elnök körül

A botrány Zelenszkij számára különösen kényes, hiszen Mindics hosszú éveken át a legszorosabb bizalmasai közé tartozott. A férfi nemcsak az elnök szórakoztatóipari karrierjét segítette, hanem – a sajtó szerint – személyes támogatást is nyújtott Zelenszkij 2019-es kampányához, például egy páncélozott járművel.

A német Süddeutsche Zeitung szerint az elnök a nyáron meglepő lépésekhez folyamodott, amikor a botrány első jelei megjelentek: az elnöki irányítás alatt álló titkosszolgálat, az SZBU házkutatást tartott éppen azoknál a korrupcióellenes szervezeteknél, amelyek most Mindics hálózatát leplezték le. Emellett Zelenszkij kormánya egy utolsó pillanatban átírt törvénnyel megpróbálta korlátozni a NABU és a SAPO függetlenségét – ezt azonban a nemzetközi tiltakozás hatására később visszavonta.

A történtek mégis azt a benyomást keltették, hogy az ukrán elnök megpróbálhatta megfékezni azokat a vizsgálatokat, amelyek saját köreit is érinthetik.

 

Zelenszkij: politikai válság küszöbén

Zelenszkij most igyekszik a nyomást csökkenteni: menesztette Haluscsenko igazságügyi és Szvitlana Hrincsuk energiaügyi minisztert, valamint szankciókat sürgetett Mindics és több más gyanúsított ellen. 

Az ukrán kormányfő, Julija Szviridenko közölte, hogy a kabinet „zéró toleranciát” hirdet a korrupcióval szemben – ám az ukrán közvéleményben és a nyugati partnerek körében is egyre nagyobb a bizalmatlanság.

Az Ukrajinszka Pravda szerint a Mindics-ügy fordulópont lehet Zelenszkij elnökségében: ha az elnök nem hajlandó valódi elszámoltatásra, az megingathatja a belső politikai stabilitást, és veszélybe sodorhatja a külföldi támogatások egy részét is.

A korrupciós botrány újra rávilágít arra, hogy Ukrajnában – a háborús helyzet ellenére – továbbra is áthatja az állami rendszert a klientúra és a visszaélés. Ez pedig nemcsak az ország nemzetközi megítélését, hanem Zelenszkij személyes hitelességét is súlyosan fenyegeti.


 

Gulyás Gergely: Magyarország garanciát kapott Trumptól a pénzügyi védőpajzsra

Csecsemőotthont épít a kormány, megduplázza a nevelőszülők támogatását, jövő héten jelentik be a kormány kkv-kat támogató programját. Kormányinfó percről percre.
Egyre nagyobb a nyomás Zelenszkijen, a korrupció miatt fogy a levegő az elnök körül

Súlyos korrupciós botrány rázta meg Ukrajnát – Zelenszkij legszűkebb köre is érintett.
Orbán Viktor közölte a jó hírt a nyugdíjasokkal: kiderült, hogy melyik hónapban érkezik a pénzeső

Jövő februárban átlagosan 573 ezer forintot kaphat kézhez egy nyugdíjas. Orbán Viktor úgy fogalmazott, hogy amit vállaltak, azt betartják.

