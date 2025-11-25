Deviza
EUR/HUF381.53 -0.19% USD/HUF330.58 -0.4% GBP/HUF434.03 -0.22% CHF/HUF408.33 -0.53% PLN/HUF90.29 +0.03% RON/HUF74.97 -0.22% CZK/HUF15.81 -0.05% EUR/HUF381.53 -0.19% USD/HUF330.58 -0.4% GBP/HUF434.03 -0.22% CHF/HUF408.33 -0.53% PLN/HUF90.29 +0.03% RON/HUF74.97 -0.22% CZK/HUF15.81 -0.05%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX108,042.64 +0.31% MTELEKOM1,756 -0.57% MOL2,958 -0.2% OTP33,220 +0.45% RICHTER9,745 +1.64% OPUS480 -2.29% ANY7,280 -2.47% AUTOWALLIS152 -1.32% WABERERS5,380 -0.37% BUMIX10,382.68 -0.09% CETOP3,677.96 +0.4% CETOP NTR2,316.73 +0.6% BUX108,042.64 +0.31% MTELEKOM1,756 -0.57% MOL2,958 -0.2% OTP33,220 +0.45% RICHTER9,745 +1.64% OPUS480 -2.29% ANY7,280 -2.47% AUTOWALLIS152 -1.32% WABERERS5,380 -0.37% BUMIX10,382.68 -0.09% CETOP3,677.96 +0.4% CETOP NTR2,316.73 +0.6%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Portugália
falu
aukció

Akár másfél millió euróért lehet falu-tulajdonos ebben az európai országban

Ritka lehetőség kínálkozik az európai ingatlanpiacon: Portugáliában ugyanis, egy teljes, 1300-as években épült falut kínálnak megvásárlásra.
VG
2025.11.25, 13:20

A Portótól mindössze másfél órás autóútra fekvő, festői településnek, Póvoa Dão-nak különleges története van. Az ország középső részének egyik legszebb falujaként számon tartott Póvoa Dão-t a 2000-es évek elején körülbelül ötmillió eurós beruházással restaurálták, így mind a 41 gránitháza, sőt a kápolnája is kiváló állapotban van. Az 1258-ban alapított és az 1960-as évek óta lakatlan település, a helyreállítását végző építőipari cég csődje miatt került kalapács alá.

A történelmi Póvoa Dão falujától egy online aukción keresztül kívánnak megszabadulni, méghozzá meglepően olcsón. Fotó: Wikipedia - Tm
A történelmi Póvoa Dão falujától egy online aukción keresztül kívánnak megszabadulni, méghozzá meglepően olcsón. Fotó: Wikipedia - Tm

Akár már másfél millió euróért (kb. 570 millió forint) lehet valakiből falu-tulajdonos

Póvoa Dão faluját egy online aukción, 1,7 millió eurós kikiáltási árral és 1,445 millió eurós minimális értékkel hirdetik. A Jornal de Negócios szerint a települést még 1995-ben vásárolta meg a Ramos Catarino építőipari vállalat, amely egy bájos vidéki menedékhelyé alakította át, étteremmel, teniszpályával és gondozott kertekkel. A cég azonban a pénzügyi nehézségei és a BES (Banco Espírito Santo) összeomlását követően kénytelen volt feladni a projektet.

A falu teljes területe körülbelül 120 hektár, és a hirdető oldalakon elsősorban turisztikai befektetésre ajánlják, tekintve, hogy a Dão régió híres az ízletes borairól és a meseszép tájairól.

Kattintson az Origo oldalára, hogy további képeket lásson a festői településről!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu