Korrupcióellenes razzia Zelenszkij üzlettársánál – aranyból készült WC is előkerült

Az ukrán Nemzeti Korrupcióellenes Iroda és a Speciális Korrupcióellenes Ügyészség nagyszabású nyomozási akciót hajtott végre több, Timur Mindics ukrán üzletemberhez köthető ingatlanban – közölte a hatóság. A házkutatások az ukrán energetikai szektorban tapasztalt többmilliárdos visszaélések feltárására irányuló nyomozás részei.
2025.11.12, 15:27
Frissítve: 2025.11.12, 15:28

Az ukrán Nemzeti Korrupcióellenes Iroda (NABU) közlése szerint a mostani akció az Enerhoatom állami energetikai vállalat körül kibontakozó korrupciós ügyhöz kapcsolódik. 

korrupció
Forrás: Képernyőkép

Korrupció minden szinten

Az elmúlt években több vezetőt is vizsgálat alá vontak, mivel a cég külföldi közvetítő vállalatokkal kötött, átláthatatlan beszerzési szerződései több milliárd hrivnyás kárt okozhattak az ukrán államnak – írta a Magyar Nemzet.

 

A mostani vizsgálat kulcsszereplője Timur Mindics, akit Volodimir Zelenszkij elnök régi üzlettársaként tartanak számon. A férfit az ukrán sajtóban gyakran Zelenszkij „pénztárosaként” is emlegetik, mivel gazdasági kapcsolataik a politikai hatalom megszerzése után sem szűntek meg.

Timur Mindicsnél még a WC is aranyból van

Az egyik házkutatás során a hatóságok figyelmét egy különös részlet is felkeltette: az egyik luxuslakásban arannyal bevont WC és bidé is található. 

Az ukrán parlamenti képviselő, Jaroszlav Zseleznjak a közösségi médiában közzétette az ingatlanban készült fotót. A kép bejárta az ukrán sajtót, és szimbólumává vált „az ukrán elit fényűzésének és erkölcsi leépülésének”.

A NABU ígérete szerint a nyomozás eredményeit a következő napokban hozzák nyilvánosságra. Ha a vádak beigazolódnak, Ukrajna történetének egyik legnagyobb energetikai korrupciós botránya robbanhat ki, amely Zelenszkij nemzetközi megítélését is beárnyékolhatja.


 

