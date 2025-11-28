Deviza
Friedrich Merz
Orbán Viktor
Vlagyimir Putyin

Merz nekiugrott Orbánnak a moszkvai látogatás miatt

Az európai politikusok továbbra is folytatják a háborúpárti politikát. Friedrich Merz német kancellár kritizálta Orbán Viktor miniszterelnök moszkvai látogatását, mondván, hogy az európai vezetőkkel nem egyeztetett az ügyben.
VG
2025.11.28, 16:54
Frissítve: 2025.11.28, 17:02

Továbbra is támadják az európai vezetők a magyar miniszterelnököt. Friedrich Merz német kancellár szerint Orbán Viktornak egyeztetnie kellett volna az európai vezetőkkel, mielőtt Moszkvába utazik – írja a Spiegel

Merz ismét kritizálta Orbán Viktort a párbeszédért
Merz ismét kritizálta Orbán Viktort a párbeszédért / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A német kancellárt a Robert Golob szlovén miniszterelnökkel folytatott találkozóján kérdezték meg a magyar–orosz találkozóról. Ennek kapcsán a német kancellár hangsúlyozta, hogy Orbán Viktor miniszterelnök nem egyeztetett az út előtt az európai vezetőkkel. Merz emellett arról is beszélt, hogy a miniszterelnök legutóbbi látogatása után súlyos légi csapásokat hajtott végre Oroszország. 

Azt azonban Merz nem fejtette ki, hogy ez a két dolog hogyan is függ össze, valamint arról sem beszélt, hogy miért kellett volna a miniszterelnöknek egyeztetnie az útról. 

Golob azt mondta, nem lesz diplomatikus. „Attól tartok, Orbán Viktor már jó ideje nem játszik az európai csapatban” – mondta a hivatalos fordítás szerint. Ez a látogatás is ebbe a kontextusba tartozik. „Semmilyen hasznot, semmilyen előnyt nem várunk ettől a látogatástól” – tette hozzá Golob, aki szerint a magyar miniszterelnök elsősorban a saját érdekében cselekszik.

Orbán Viktor tárgyalást folytatott Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, amelynek fókuszában az energetikai kérdések álltak. A találkozón a miniszterelnök egyébként éppen azt hangsúlyozta, hogy hazánk szuverén külpolitikát folytat, ezen pedig a külső nyomásgyakorlás sem változtathat. 

Mint ismeretes, már korábban is folytatott megbeszélést Orbán Viktor és Vlagyimir Putyin a miniszterelnök békemissziójának keretében. Az európai vezetők akkor is élesen kritizálták a miniszterelnököt, akit véleményük szerint senki nem hatalmazott fel a tárgyalásokra. A valóság azonban ezzel szemben az, hogy az Európai Unió vezetői úgy akarnak lezárni egy háborút, hogy következetesen megtagadják a párbeszédet Oroszországgal. 

