Turistaparadicsomok, ahol óvakodjon az olcsó alkoholtól, mert az életébe is kerülhet

Egyre nagyobb veszélyben vannak azok az Európán kívüli országokba utazó turisták, akik szívesen fogyasztanak alkoholos italokat. Folyamatosan emelkedik ugyanis azoknak a népszerű úti céloknak a száma, ahol metanolmérgezéses esetet rögzítenek.
VG
2025.11.03, 17:00
Frissítve: 2025.11.03, 17:06

Az elmúlt hónapokban számos turista került kórházba metanolmérgezés miatt, és közülük többen életüket is vesztették. Az Egyesült Királyság külügyminisztériuma ezért hivatalos figyelmeztetést adott ki az utazóknak. Tájékoztatása szerint már az olyan népszerű turisztikai célpontokon, mint Japán, Bali vagy épp Mexikó is egyre gyakoribb az alkohollal való életveszélyes trükközés.

Metanolmérgezés veszély: legyen résen, mielőtt olcsó alkoholt rendel (illusztráció) Fotó: Mint Images via AFP
Metanolmérgezés-veszély: legyen résen, mielőtt olcsó alkoholt rendel. Fotó: Mint Images via AFP (illusztráció)

Metanolmérgezés-veszély: ezekben az országokban legyen résen, mielőtt alkoholt rendel

A közelmúltbeli tragédiák rávilágítottak az olcsó italok bárokban, klubokban és turisztikai üdülőhelyeken történő vásárlásának kockázatára. Az év elején egy brit nő és egy dél-afrikai férfi halt meg a vietnami Hoi An városában, miután állítólag házi készítésű limoncellót fogyasztottak. A múlt hónapban a metanolmérgezés három ember halálát is okozta a brazíliai Sao Paulóban.

Az Orvosok Határok Nélkül adatbázisa szerint Indonézia vezeti azoknak az országoknak a listáját, ahol 2019 óta a legtöbb, 334 metanolmérgezést regisztráltak. Az első 10-ben pedig India (140), Oroszország (121), Banglades (53), Pakisztán (42), Kína (30), Kambodzsa (28), Irán (28), Vietnám (28) és Kenya (24) is megtalálhatóak. A brit külügyminisztérium friss, kibővített listája Japánra, Mexikóra, Ecuadorra, Indiára, Indonéziára, Oroszországra, Kenyára és Bangladesre terjed ki.

A metanol rendkívül mérgező alkohol, amelyet ipari tisztítószerekben, fagyállókban és üzemanyagokban használnak. Már kis mennyiségben is súlyos, akár halálos mérgezést okozhat

Fontos tehát, hogy az utazók csak bontatlan italokat vásároljanak engedéllyel rendelkező létesítményekből. Kerüljék a házi készítésű vagy címkézetlen szeszes italokat, az előre összekevert, olcsó koktélokat, valamint a vödörben vagy kancsókban felszolgált alkoholt, amelyek különösen gyakoriak a népszerű délkelet-ázsiai úti célokon. 

További részletek az Origo oldalán olvashatók.

