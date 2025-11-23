Nem fogja kitalálni melyik a világ legveszélyesebb munkája

Nepál égbe nyúló sziklái közt rejtőzik az egyik legédesebb, legritkább és legmámorítóbb édesítőszer, a Mad Honey, vagy magyarul a nepáli őrült méz. A méregdrága ínyencségnek több ezer éves története van, és a betakarításának hagyományos módja máig fennmaradt. Az aranyló nektárt a Gurung törzs tapasztalt és bátor mézvadászai gyűjtik be, akik saját kezűleg készített kötéllétráikon csüngenek a sziklafalakon, miközben tűrik a méhcsípéseket.

Kulung, Nepál – a mézvadászok füstölgő fű segítségével próbálják elkábítani őket, miközben keskeny bambuszlétrán kapaszkodnak / Northfoto / Solent News & Photo Agency / Renan Ozturk

Nepáli mézvadászok: egy eltűnőben lévő, életveszélyes szakma mesterei

A nepáli őrült méz régóta vonzza a kalandorokat, gyógyítókat és ínyenceket, hiszen nemcsak különleges, édes ízéről de gyógy- és hallucinogén hatásáról is híres. Sőt, mint afrodiziákum is ismert. A méz onnan kapta az „őrült” jelzőt, hogy grayanotoxinokat tartalmaz, egy neurotoxikus kémiai vegyületet, amely enyhe hallucinációs hatást vált ki, ha túlzott mennyiségben fogyasztják. Megfelelő mennyiségben fogyasztva azonban úgy tartják, hogy különböző jótékony hatásai vannak: olyan egészségügyi problémák kezelésére használható, mint az ízületi gyulladás, magas vérnyomás, torokfájás vagy a cukorbetegség.

A mézvadászok Nepál hegyvidéki – 2500 és 4000 méter közti – régióiban, például Karnaliban, Humlában, Jumlában, sziklákon lógva gyűjtik be a mézet, amelyről köztudott, hogy különböző magasságokon szüretelve eltérő ízű. A mézvadászok közel 100 méter hosszú kötéllétrák segítségével másznak fel a fészkekhez, ahol a szüretelés előtt egy hagyományos rituálét végeznek – írja a Drive magazin. A méhek lenyugtatására füstölést használó mézvadászok szervezete már meg sem érzi a csípéseket, miközben a létráikon zsonglőrködnek hosszú bambuszbotjaikkal. E „tangos”-nak nevezett eszközzel vágják le az aranyló lépeket a sziklákról, míg a többiek kosarakat szorítanak a sziklának, hogy felfogják azokat.

Sindhupalchok, Nepál – egy mézvadász próbálja elválasztani a méheket a méhsejtjeiktől / Fotó: SOPA Images

Utolsó lépésként leszűrik, majd üvegekbe töltik a begyűjtött mézet,

amely akár 900 dollárba is kerülhet kilogrammonként a nemzetközi piacokon, attól függően, hogy milyen a tisztasága és milyen nagy a grayanotoxin-tartalma.

Akadnak országok, mint például Ausztrália és Dél-Korea, ahol illegális az őrült méz vásárlása a hallucinogén hatása miatt.