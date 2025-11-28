Deviza
Ha Olaszországba indul síelni, ezt a felszerelést semmiképp ne hagyja otthon– pénzbüntetés jár a szabályszegőknek

Az olaszországi síszezon egy új, mindenkire nézve kötelező biztonsági szabály bevezetésével kezdődött. Az olasz hatóságok ugyanis 2025. november 1-jétől speciális bukósisak viselésére kötelezik nemcsak a síelőket és snowboardosokat, hanem a szánkózókat, sőt a hegyi túrázókat is.
VG
2025.11.28, 17:42
Frissítve: 2025.11.28, 17:57

Az olasz hatóságok tájékoztatása szerint a téli sportok szerelmeseinek a pályákon egy speciális, CE-tanúsítvánnyal ellátott bukósisakot kell viselniük. A megjelölés arra utal, hogy a termék megfelel az EU egészségügyi, biztonsági és környezetvédelmi előírásainak.

Az új szabály értelmében 2025 novemberétől minden síelőnek kötelező lesz a sisak az olasz pályákon. Forrás: Unsplash
Az új szabály értelmében 2025 novemberétől minden síelőnek kötelező lesz a sisak az olasz pályákon / Forrás: Unsplash

A cél a súlyos fejsérülések csökkentése az olasz sípályákon

Olaszország az elmúlt években fokozatosan vezette be a követelményt, először a 14 év alattiakra, majd a 18 év alattiakra. Ez az első szezon, amikor a szabály már minden korosztályra vonatkozik. A bukósisak nélkül sportolók akár 200 eurós (76 ezer forint) bírsággal sújthatók, és három napra is felfüggeszthetik a síbérletüket. A tisztviselők szerint pedig nincs mentség.

További részletek az Origo oldalán olvashatók.

