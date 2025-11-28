A városok már majdnem az emberiség felének adnak otthont – nem fogja elhinni, hol laknak a legtöbben

1950-ben a világ népessége 2,5 milliárd fő volt, és csak 20 százalékuk volt városlakó. Ehhez képest manapság a bolygó mintegy 8,2 milliárd lakosának 45 százaléka városokban él. Sokakat meglephet egy friss ENSZ felmérés eredménye, amely szerint napjainkban Jakarta a világ legnépesebb városa. Az indonéz főváros Tokiót taszította le a trónról.

Sokakat meglephet egy friss ENSZ felmérés eredménye, amely szerint napjainkban Jakarta a világ legnépesebb városa. Fotó: Bloomberg / Bloomberg

A jelenleg létező mintegy 12 ezer város 96 százalékának kevesebb mint egymillió lakója van

Az ENSZ felmérése szerint jelenleg Indonézia fővárosa, Jakarta – ahol közel 42 millió ember él – a világ legnépesebb városa, őt követi a bangladesi Dakka, közel 37 millió lakossal, és ezután jön Tokió, Japán fővárosa a maga 33,4 milliós lélekszámával.

Tokió, amely évtizedek óta a világ legnépesebb megapolisza volt, 2025-ben csak a harmadik helyen áll, annak ellenére, hogy az elmúlt 25 évben folyamatosan növekedett. Az ENSZ becslései szerint Tokió 2050-re még jobban visszaesik a rangsorban, és olyan városok előzik majd meg, mint Sanghaj vagy Újdelhi. Míg 2050-re Dakka lakossága várhatóan eléri majd az 52,1 milliót, ezzel megelőzve a jelenleg első helyen álló Jakartát.

Érdekes ugyanakkor, hogy a kisebb és közepes méretű városok a megapoliszoknál gyorsabban növekednek, és összességében is többen élnek ilyen területeken. A jelenleg létező mintegy 12 ezer város 96 százalékának kevesebb mint egymillió lakója van, sőt a legtöbb város lakossága 250 000 fő alatt van. Míg a megapoliszok száma várhatóan 33-ról 37-re nő 2050-re, az újak közül egyik sem lesz Európában.

További részletek az Origo oldalán olvashatók.