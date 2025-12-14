Megkongatta a vészharangot az Ifo – Tíz év recesszió várhat Európa legnagyobb gazdaságára

Kétségbeejtő a német ipar helyzete, ami Németország növekedési kilátásaira is rányomja bélyegét. A tekintélyes Ifo Intézet szerint a német gazdaság újabb többéves válsággal nézhet szembe, ha az eddigi gyakorlaton nem változtatnak gyorsan és drasztikusan. A szakértők arra figyelmeztetnek, hogy a jelenlegi válság további tíz évig is eltarthat, hasonlóan, mint amilyet korábban Olaszországban vagy Japánban tapasztaltak – szúrta ki az Origo a német Bild online felületén.

Jövőre 0,3 százalékos gazdasági növekedést várnak az elemzők. / Fotó: Matthias Rietschel / DPA / AFP

Közel sem elegendőek a fekete-vörös koalíció gazdaságpolitikai intézkedései

„Ha nem hajtunk végre strukturális reformokat és nem növeljük a potenciális munkaerő létszámát, akkor a potenciális növekedés az évtized végére szinte nullára zsugorodik, és a 2030-as években negatívba fordul” – hívta fel a figyelmet Timo Wollmershäuser, az Ifo gazdaságkutatási vezetője a Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) hasábjain. Egyszerűen fogalmazva: a fekete-vörös koalíciós kormány által eddig végrehajtott reformok messze nem elegendőek. A már három éve tartó válság a következő tíz évben még tovább súlyosbodhat.

Az Ifo szakértői által Németország számára a 2025 és 2027 közötti évekre előrejelzett minimális növekedés már magában foglalja a szövetségi kormány óriási adóssághalmát – 2026-ra a szakértők a most lehetséges beruházásoknak köszönhetően 0,3 százalékpontos, 2027-re pedig 0,7 százalékpontos növekedést várnak.

„A német kormány által hozott intézkedések rövid távon segítenek, de hosszú távon nem elegendőek a német gazdaság termelési kapacitásainak bővítéséhez” – fogalmazott Wollmershäuser, az Ifo szakértője.

