Deviza
EUR/HUF381.83 -0.8% USD/HUF326.58 -0.42% GBP/HUF435.92 -0.61% CHF/HUF409.5 -0.61% PLN/HUF90.6 -0.42% RON/HUF75.34 -0.41% CZK/HUF15.8 -0.41% EUR/HUF381.83 -0.8% USD/HUF326.58 -0.42% GBP/HUF435.92 -0.61% CHF/HUF409.5 -0.61% PLN/HUF90.6 -0.42% RON/HUF75.34 -0.41% CZK/HUF15.8 -0.41%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Németország
Ifo
autóipar

Megkongatta a vészharangot az Ifo – Tíz év recesszió várhat Európa legnagyobb gazdaságára

Évről évre, hónapról hónapra rosszabbnál rosszabb számokat produkál az Európai Unió legrobusztusabb ipari nagyhatalma. A tekintélyes Ifo Intézet most leadta a vészjelzést, ha nem változtatnak a döntéshozók sürgősen az eddigi gyakorlaton, úgy hosszú – akár tíz éves – válságba is kerülhet a német gazdaság.
Világgazdaság
2025.12.14, 16:40

Kétségbeejtő a német ipar helyzete, ami Németország növekedési kilátásaira is rányomja bélyegét. A tekintélyes Ifo Intézet szerint a német gazdaság újabb többéves válsággal nézhet szembe, ha az eddigi gyakorlaton nem változtatnak gyorsan és drasztikusan. A szakértők arra figyelmeztetnek, hogy a jelenlegi válság további tíz évig is eltarthat, hasonlóan, mint amilyet korábban Olaszországban vagy Japánban tapasztaltak – szúrta ki az Origo a német Bild online felületén.

gazdaság, Start of production of the VW ID.3ipar, feldolgozóipar autógyártókmagyar feldolgozóipar, magyar iparBMI, MLBKT német gazdaság
Jövőre 0,3 százalékos gazdasági növekedést várnak az elemzők. / Fotó: Matthias Rietschel / DPA / AFP

Közel sem elegendőek a fekete-vörös koalíció gazdaságpolitikai intézkedései

„Ha nem hajtunk végre strukturális reformokat és nem növeljük a potenciális munkaerő létszámát, akkor a potenciális növekedés az évtized végére szinte nullára zsugorodik, és a 2030-as években negatívba fordul” – hívta fel a figyelmet Timo Wollmershäuser, az Ifo gazdaságkutatási vezetője a Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) hasábjain. Egyszerűen fogalmazva: a fekete-vörös koalíciós kormány által eddig végrehajtott reformok messze nem elegendőek. A már három éve tartó válság a következő tíz évben még tovább súlyosbodhat.

Az Ifo szakértői által Németország számára a 2025 és 2027 közötti évekre előrejelzett minimális növekedés már magában foglalja a szövetségi kormány óriási adóssághalmát – 2026-ra a szakértők a most lehetséges beruházásoknak köszönhetően 0,3 százalékpontos, 2027-re pedig 0,7 százalékpontos növekedést várnak.

„A német kormány által hozott intézkedések rövid távon segítenek, de hosszú távon nem elegendőek a német gazdaság termelési kapacitásainak bővítéséhez” – fogalmazott Wollmershäuser, az Ifo szakértője.

A teljes cikket az Origón olvashatja.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu